Gündogan glaubt an Neuanfang mit Deutschland: "Wir werden wieder aufstehen"

Ilkay Gündogan will beim Neuanfang der Nationalelf dabei sein , Mesut Özil braucht noch Zeit. Gemeinsam ist den beiden DFB-Profis, deren Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für nachhaltigen Ärger gesorgt hatten, aber der große Frust über die krachende WM-Blamage der deutschen Auswahl.

„Wir sind alle immer noch sehr enttäuscht. Wir hatten große Pläne, aber wir sind gescheitert“ , schrieb der 27 Jahre alte Gündogan am Samstag in den sozialen Netzwerken, versicherte aber auch kämpferisch: „Wir müssen und wir werden nach der Sommerpause aber wieder aufstehen.“

Gündogan: "Es hat mich stolz gemacht"

Die Botschaft klang deutlich nach Gündogans Bereitschaft, trotz der heftigen Kritik und teils fremdenfeindlichen Attacken wegen der Erdogan-Fotos auch künftig für die Nationalmannschaft spielen zu wollen. „Es hat mich so stolz gemacht, an meiner ersten Weltmeisterschaft für Deutschland teilnehmen zu dürfen, in der Gruppenphase auszuscheiden ist dann einfach nur frustrierend“, teilte der Mittelfeldspieler von Manchester City mit.