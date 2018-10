Güstrower SC siegt im Topspiel: Tim Peters macht's mit Auge

Es war der Treffer des Abends. Mit einem gefühlvollen Heber aus über 30 Metern hat Tim Peters vom Güstrower SC in der 38. Minute für den Höhepunkt in der Partie gegen den FC Mecklenburg Schwerin (3. Platz/15 Punkte) gesorgt. Der Youngster feierte mit dem GSC (2. Platz/jetzt 19 Punkte) im Verbandsliga-Topspiel des 7. Spieltages einen 4:2 (3:0)-Heimerfolg. Für die Tabellenführung reichte es am Dienstagabend nicht, da Spitzenreiter MSV Pampow (jetzt 21 Punkte) zur gleichen Zeit Schlusslicht Grimmener SV mit 3:0 (0:0) bezwang (Tore: Rafael Da Silva Cruz, Johannes Ernst und Mathias Reis).