Gutes Omen für Sonnntag? 96-Stürmer Füllkrug traf gegen Mainz 05 zuletzt dreifach

"Ich bin jetzt platt". So sprach Niclas Füllkrug nach seinem Dreierpack beim Comeback von Hannover 96 im letzten Aufeinandertreffen mit Mainz 05 (Januar 2018). Kein Wunder: Dem 96-Angreifer, damals in überragender Winter-Verfassung, war mit seinen drei Buden etwas ganz Besonderes gelungen. Das schaffte vor ihm zuletz Mohammed Abdellaoue - der Norweger erzielte im 96-Trikot in der Saison 2011/2012 drei Treffer gegen Werder Bremen.

Aus 0:2 mach 3:2

"Ich habe immer Geduld gehabt, an mir immer gearbeitet. Man muss aber auch sagen, bester Spieler hin oder her, wie die Mannschaft sich in den letzten Minuten reingeworfen hat, war weltklasse. Davor muss man den Hut ziehen", freute sich der 96-Angreifer nach dem 3:2 Heimsieg, in dem seine Mannschaft einen 0:2-Rückstand noch drehen konnte.