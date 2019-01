"Haben noch Lücken": Hannover 96 sucht weiter nach neuen Spielern

Breitenreiters Ruf nach drei weiteren Spielern (Stürmer, Außenstürmer, Mittelfeldspieler) hat noch einmal für Wirbel gesorgt. Im Trainingslager in Marbella versuchte Manager Horst, das Thema einzuordnen.

"96 ist finanziell gesund"

„Hannover 96 ist finanziell gesund“, sagte Heldt, „anders als vielleicht andere Vereine, die sich verschulden.“ Dennoch hält Heldt weitere Neue sportlich für „sinnvoll, wir haben Lücken. Aber nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Wir vertrauen den Spielern, die wir haben und sind überzeugt, dass wir den Klassenerhalt mit ihnen schaffen.“

Heldt deutete an, dass sich 96 trotz der schwierigen Finanzierung weiterhin auf dem Transfermarkt umsieht. „Alles gut, am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt.“ Besuch bekam Heldt beim Vormittagstraining von Ex-Nationalspieler und Berater Thomas Strunz (arena11), der bei 96 unter anderem Nicolai Müller, Edgar Prib und Matthias Ostrzolek betreut. Auch Grifo wird von der Agentur betreut.