„Haben sie sich verdient“: Vier A-Junioren trainieren bei den Profis von Hannover 96 mit

Erst in der fünften Partie bei Hannover 96 kassiert André Breitenreiter seine ersten beiden Gegentore. Das 2:2-Unentschieden war ärgerlich, denn Erzgebirge Aue glich erst in der vierten Minute der Nachspielzeit aus.

Erst in der fünften Partie bei Hannover 96 kassiert André Breitenreiter seine ersten beiden Gegentore. Das 2:2-Unentschieden war ärgerlich, denn Erzgebirge Aue glich erst in der vierten Minute der Nachspielzeit aus. © dpa

André Breitenreiter stand am 14. Mai 2017 vor einem vorentscheidenen Spiel. Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart kam am 33. Spieltag in die HDI-Arena. Ein wenig Aufregung konnte man dem 96-Coach aus dem Gesicht ablesen.

André Breitenreiter stand am 14. Mai 2017 vor einem vorentscheidenen Spiel. Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart kam am 33. Spieltag in die HDI-Arena. Ein wenig Aufregung konnte man dem 96-Coach aus dem Gesicht ablesen. © dpa

Felix Klaus jubelte in der 40. Minute über seinen Treffer zum 1:0, das einzige Tor an diesem Nachmittag.

Felix Klaus jubelte in der 40. Minute über seinen Treffer zum 1:0, das einzige Tor an diesem Nachmittag. © Lobback

Die Roten zogen mit den Stuttgartern gleich (beide 66 Punkte). Durch die Braunschweiger 0:6-Blamage in Bielefeld war der Aufstieg schon fast gesichert. Ein Punkt in Sandhausen und dem direkten Wiederaufstieg steht nichts mehr im Weg.

Die Roten zogen mit den Stuttgartern gleich (beide 66 Punkte). Durch die Braunschweiger 0:6-Blamage in Bielefeld war der Aufstieg schon fast gesichert. Ein Punkt in Sandhausen und dem direkten Wiederaufstieg steht nichts mehr im Weg. © dpa

Das alles entscheidende Spiel in Sandhausen begann nicht wirklich wie geplant. Die Sandhäuser waren im sicheren Mittelfeld der Tabelle, trotzdem wollten sie die Roten ärgern. Nach dem 0:1 in der 57. Minute waren die Köpfe bei den 96-Profis kurz unten.

Das alles entscheidende Spiel in Sandhausen begann nicht wirklich wie geplant. Die Sandhäuser waren im sicheren Mittelfeld der Tabelle, trotzdem wollten sie die Roten ärgern. Nach dem 0:1 in der 57. Minute waren die Köpfe bei den 96-Profis kurz unten. © Florian Petrow

Dann war Schluss: Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. Am 21. Mai 2017 war klar, dass das 1:1 in Sandhausen für den zweiten Platz und den Aufstieg reichte. Der VfB Stuttgart wurde Erster und Eintracht Braunschweig scheiterte in der Relegation. André Breitenreiter beendete die Zweitligasaison ohne Niederlage und nur drei Gegentreffern aus neun Partien.

Dann war Schluss: Kurz nach Abpfiff war die Freude bei den 96-Spielern groß. Am 21. Mai 2017 war klar, dass das 1:1 in Sandhausen für den zweiten Platz und den Aufstieg reichte. Der VfB Stuttgart wurde Erster und Eintracht Braunschweig scheiterte in der Relegation. André Breitenreiter beendete die Zweitligasaison ohne Niederlage und nur drei Gegentreffern aus neun Partien. © Florian Petrow

André Breitenreiter lässt sich eine Abkühlung im Trainingslager in Velden am Wörthersee nicht nehmen. Nach einer Rafting Tour springt der 96-Coach kurzerhand ins Wasser.

André Breitenreiter lässt sich eine Abkühlung im Trainingslager in Velden am Wörthersee nicht nehmen. Nach einer Rafting Tour springt der 96-Coach kurzerhand ins Wasser. © Florian Petrow

André Breitenreiter ärgerte sich trotz des 6:2-Sieges über ein frühes Gegentor. Erst in der Nachspielzeit zeigte sich der Klassenunterschied. In den letzten vier Minuten erzielten die Roten noch drei Treffer. Ein gelungener Auftakt, auch wenn es etwas holprig war.

André Breitenreiter ärgerte sich trotz des 6:2-Sieges über ein frühes Gegentor. Erst in der Nachspielzeit zeigte sich der Klassenunterschied. In den letzten vier Minuten erzielten die Roten noch drei Treffer. Ein gelungener Auftakt, auch wenn es etwas holprig war. © Maike Lobback

Am Ende verabschiedeten die Roten sich mit einer 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal.

Am Ende verabschiedeten die Roten sich mit einer 0:1-Niederlage beim VfL Wolfsburg in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal. © dpa