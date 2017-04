Haftbefehl nach BVB-Anschlag: Die Chronologie der Ereignisse

Am Dienstag, den 11. April, gegen 19.15 Uhr zünden in Dortmund drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus. Sie waren in einer Hecke versteckt. Der Abwehrspieler Marc Bartra und ein Polizist werden verletzt. Seitdem waren die Ermittler auf der Suche nach Tätern! An diesem Freitag dann der Durchbruch: