Haftstrafe: Teamkollegen von Sandro Wagner bei Tianjin Teda festgenommen

Erst im Januar gab Sandro Wagner seinen Wechsel zum chinesischen Erstligisten Tianjin Teda bekannt - jetzt gibt es Ärger bei seinem Klub. Allerdings nicht um den Ex-Bayern-Stürmer, sondern um sechs seiner Teamkollegen. Wie die chinesische Polizei bekannt gab, kam es am Donnerstagabend zu mehreren Randalen in einer Bar, bei denen die Spieler des Erstliga-Klubs involviert waren.

Der Klub des deutschen Trainers Uli Stielike befindet sich zurzeit im Trainingslager in der chinesischen Stadt Kunming, um sich auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. In einer Bar schlugen seine Teamkollegen offenbar etwas über die Stränge - nach dem Vorfall wurden die Akteure für drei Tage in Polizei-Gewahrsam genommen. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Zusätzlich wurden sie mit Geldstrafen belegt und für unbestimmte Zeit suspendiert. Laut Angaben des Klubs gehören aber alle Spieler der zweiten Mannschaft an.