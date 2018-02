Haftstrafe wegen Steuerbetrug! ManUtd-Neuzugang Alexis Sanchez verurteilt

Another one bites the dust! Der chilenische Superstar Alexis Sánchez von Manchester United ist in Spanien wegen Steuerhinterziehung zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Weil das Strafmaß unter zwei Jahren liege und der Stürmer nicht vorbestraft sei, müsse er aber nicht in Haft, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Mittwoch. Darauf habe sich der 29-Jährige, der erst im Januar zu Man United gewechselt war, mit der spanischen Staatsanwaltschaft geeinigt. Allerdings müsse er eine Geldbuße von 590 000 Euro zahlen.