Hallenhockey: ATV Leipzig vor spannendem „Endspiel“

Leipzig. Die Aufgaben für den Team-Abend am Freitag waren freundschaftlich verteilt: „Jeder bringt was mit“, wusste ATV-Trainerin Miriam Klein über die Ruhezone vor dem Hockey-Sturm zu berichten. Denn am Sonntag starten die Leipzigerinnen den Angriff aufs Meisterschafts-Viertelfinale, zuhause geht immer was (14 Uhr, Sporthalle Rabet). Der immer wieder gern bemühte Stich ins Wespennest soll dann gegen die Berliner Gäste gelingen.

Das Klassenziel Klassenerhalt hatte die seit Saisonbeginn neu aufgestellte ATV-Mannschaft schon vor dem Sonntags-„Endspiel“ geschafft. „Wir haben mehr erreicht, als gedacht. Jetzt soll ein toller Abschluss her“, verspricht Coach Klein. Während die Konkurrenz zweimal ran muss, wartet auf Leipzig einzig und allein der „Wespen-Tanz“.