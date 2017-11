Hallo Langeweile: FC Bayern dominiert Borussia Dortmund im Topspiel

Borussia Dortmund versagt auch gegen den FC Bayern. Die BVB-Spieler hat SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp in einer Einzelkritik eingeordnet und benotet.

Roman Bürki: Ein schwerer Abend für den Schweizer, der bei allen Gegentoren absolut machtlos war und ansonsten alles hielt, was er auch halten musste. NOTE 3

Sokratis: Der Pechvogel des Abends. Haute sich in jeden Zweikampf, stand allerdings nicht immer richtig. Auch nicht, als er nach einer Coman-Flanke abgeschossen wurde und verletzt ausgewechselt werden musste. NOTE 4

Ömer Toprak: Auch er half dabei, Robert Lewandowski von Anfang an zu bearbeiten. Als dieser das 2:0 erzielte und beim 3:0 entscheidend beteiligt war, war der Türke aber nicht zu sehen. NOTE 5

Marcel Schmelzer: Über die rechte Seite der Bayern kam deutlich weniger Gefahr, was auch sein Verdienst war. Nach vorne allerdings mit wenigen Akzenten. NOTE 3

Julian Weigl: Normalerweise eine Passmaschine nahezu ohne Fehler. An diesem Abend leistete sich Weigl davon aber deutlich zu viele. NOTE 5

Shinji Kagawa: Bekam überraschend den Vorzug vor Mario Götze. Traf in seiner besten - und einzig gefährlichen - Aktion nur den Außenpfosten. Ansonsten blieb der Japaner blass. NOTE 4

