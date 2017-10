"Halt dein dummes Wessimaul!" Jan Böhmermann von Dresden-Fans angefeindet

Freunde werden Jan Böhmermann und die Fans von Dynamo Dresden in diesem Leben wohl nicht mehr. Am Samstag zeigten Dynamo-Anhänger im Zweitliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt (2:2) , was sie vom Moderator des "Neo Magazin Royale" halten. Während des Spiels in Dresden war im Fanblock des Ost-Klubs ein Banner mit der Aufschrift: "Böhmermann halt dein dummes Wessimaul" zu sehen.

Als seine Kunstfigur „Adi Hittler“ verkleidet trug er einen Dynamo-Schal, sprach von „meinen Jungs in Dresden“ und skandierte „Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dy-na-mo“. Der Verein Dynamo Dresden sah sich dadurch in die rechte Ecke gerückt und lud Böhmermann öffentlich ein. Der nahm nun an - und will sogar einen Mitgliedsantrag unterschreiben. Doch es gibt ein aber: Böhmermann stellt eine Bedingung. Er werde dann Mitglied, wenn er im Stadion keine Rassisten sieht.