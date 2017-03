Hamburg gegen Mönchengladbach: Die Bundesliga im Liveticker!

Der Hamburger SV will die Erfolgsserie von Borussia Mönchengladbach durchbrechen. In der Bundesliga empfangen die Hanseaten am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) die beste Mannschaft der Rückrunde. Die Hamburger streben einen weiteren Heimerfolg an, mit dem sie sich vom Relegationsplatz verabschieden möchten. Die Gastgeber sind im Vorteil, weil sie ausgeruhter sind.