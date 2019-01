Bittere Hamburger Pleite: Der HSV verliert Testspiel gegen St. Gallen mit 0:3

„Wir haben nicht gut gespielt, vorne hatten wir zu wenig Szenen. Das ist erklärbar nach den intensiven Trainingseinheiten an den letzten beiden Tagen“, stellte Wolf nach der Partie fest. Ein weiterer Test an der Costa Calida schließt sich für die Hanseaten am Freitag (15 Uhr) an. Gegner ist dann der Schweizer Erstligist FC Lugana.