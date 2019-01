Ex-HSV-Star Dennis Diekmeier heuert beim SV Sandhausen an

Diekmeier begründet Wechsel zum SV Sandhausen

„Die guten Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat und den Verantwortlichen des Vereins haben in mir eine große Vorfreude auf die neue Aufgabe am Hardtwald geweckt. Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SVS mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga helfen“, heißt es von Dennis Diekmeier auf der Homepage des SV Sandhausen.