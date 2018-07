Hamburger SV: Douglas Santos vor dem Absprung?

Nachdem Investor Klaus-Michael Kühne angekündigt hat, nicht mehr in den Verein investieren zu wollen, muss der HSV noch wirtschaftlicher denken als bisher. Da käme ein zweistelliger Millionenbetrag für die klammen Kassen gelegen. Sportlich wäre der Verlust von Santos aber wohl kaum zu kompensieren. In der Vorsaison stand er in 28 Pflichtspielen in der Mannschaft, spielte fast immer durch.