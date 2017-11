Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Bleibt der HSV in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz stecken? – So könnt Ihr das Spiel sehen.

Es war allenfalls ein semierfolgreicher Spieltag für alle HSV-Fans. Vor der Partie Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) und durch den 2:1-Erfolg des SC Freiburg am Samstagnachmittag gegen den 1. FSV Mainz 05 stürzten die Hamburger auf den Platz, den sie eigentlich ein für alle Mal hinter sich lassen wollten: Auf den Relegationsrang 16. Können die Hanseaten gegen 1899 Hoffenheim punkten, so würden sie Freiburg wieder überholen. Hamburg holte in den letzten fünf Auswärtsspielen keinen Punkt und muss voll auf die Spiele im Volksparkstadion setzen.

Nicolai Müller steht dem HSV seit Monaten nicht zur Verfügung. © dpa

Die Vorfreude auf den am Donnerstag in der Europa League sang- und klanglos ausgeschiedenen Gegner aus dem Kraichgau scheint sich in Hamburg in Grenzen zu halten. Am Samstag waren erst 45.000 Tickets verkauft, Kurzentschlossene sollten den Weg in den Volkspark auf jeden Fall machen. Die Partie gegen Hoffenheim ist das erste von noch drei HSV-Heimspielen bis zur Winterpause. Am 9. Dezember geht es gegen den VfL Wolfsburg und am 12. Dezember gegen Eintracht Frankfurt. André Hahn und Aaron Hunt, zwei Routiniers, fehlen dem HSV wohl nach Virusgrippe.

Die Werte und Potenziale der HSV-Profis beim Fifa 18: Durchwachsen, aber mit Luft nach oben: Der Kader des Hamburger SV. © imago Marco Drawz (18) - Gesamtbewertung: 58/Potenzial: 71 © imago Christian Stark (18) - Gesamtbewertung: 58/Potenzial: 71 © imago Jonas Behounek (19) - Gesamtbewertung: 59/Potenzial: 72 © imago Frank Ronstadt (19) - Gesamtbewertung: 59/Potenzial: 68 © imago Mats Köhlert (19) - Gesamtbewertung: 60/Potenzial: 75 © imago Andreas Hirzel (24) - Gesamtbewertung: 60/Potenzial: 64 © imago Seo Young Jae (22) - Gesamtbewertung: 61/Potenzial: 70 © imago Fiete Arp (17) - Gesamtbewertung: 63/Potenzial: 85 © imago Vasilije Janjicic (18) - Gesamtbewertung: 64/Potenzial: 76 © imago Bakery Jatta (19) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 78 © imago Tom Mickel (28) - Gesamtbewertung: 65/Potenzial: 65 © imago Gian-Luca Waldschmidt (21) - Gesamtbewertung: 66/Potenzial: 76 © imago Mohamed Gouaida (24) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 72 © imago Bjarne Thoelke (25) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 72 © imago Rick van Drongelen (18) - Gesamtbewertung: 68/Potenzial: 82 © imago Julian Pollersbeck (22) - Gesamtbewertung: 70/Potenzial: 80 © imago Sven Schipplock (28) - Gesamtbewertung: 70/Potenzial: 70 © imago Gideon Jung (22) - Gesamtbewertung: 71/Potenzial: 80 © imago Gotoku Sakai (26) - Gesamtbewertung: 74/Potenzial: 76 © imago Walace (22) - Gesamtbewertung: 74/Potenzial: 82 © imago Dennis Diekmeier (27) - Gesamtbewertung: 74/Potenzial: 75 © imago Sejad Salihovic (32) - Gesamtbewertung: 75/Potenzial: 75 © imago Bobby Wood (24) - Gesamtbewertung: 75/Potenzial: 81 © imago Douglas Santos (23) - Gesamtbewertung: 75/Potenzial: 81 © imago Christian Mathenia (25) - Gesamtbewertung: 75/Potenzial: 79 © imago Aaron Hunt (30) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Andre Hahn (26) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 77 © imago Albin Ekdal (27) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Mergim Mavraj (31) - Gesamtbewertung: 76/Potenzial: 76 © imago Lewis Holtby (26) - Gesamtbewertung: 77/Potenzial: 79 © imago Nicolai Müller (29) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 78 © imago Filip Kostic (24) - Gesamtbewertung: 78/Potenzial: 83 © imago Kyriakos Papadopoulos (25) - Gesamtbewertung: 79/Potenzial: 82 © imago

Die angeschlagenen Hamburger sind für 1899-Coach Julian Nagelsmann (30) kein Gegner, den man unterschätzen darf. „Sie haben sich fußballerisch weiterentwickelt“, sagte Nagelsmann über den HSV, „man sieht die Arbeit von Markus Gisdol.“ Mit der Einstellung seiner Mannschaft beim 1:3 bei Sporting Braga war Nagelsmann alles andere als zufrieden: „Wir haben ein Problem damit, alle drei Tage so emotional aufzutreten, dass es für einen Sieg reicht.“ 1899-Stürmer Mark Uth (26), in Portugal anfangs nur auf der Bank, wird in Hamburg wohl wieder in die Startelf rücken.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim am Sonntag ab 15.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Livekommentator in Hamburg ist Jonas Friedrich. Michael Leopold und Sky-Experte Dietmar Hamann analysieren das Spiel im Studio.

Wird Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim ist später in den dritten Programmen der ARD sowie am Montag ab 22.15 Uhr bei Nitro in „100 % Bundesliga“ zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZERbietet einen Liveticker zum Spiel Hamburger SV gegen 1899 Hoffenheim an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

