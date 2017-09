Hamburger SV gegen RB Leipzig LIVE im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Endlich wieder Bundesliga ! Nach der Länderspielpause mit WM-Qualifikation geht es am dritten Spieltag direkt mit einem Kracher weiter. HSV gegen RB Leipzig - Traditionalist gegen Emporkömmling. Wir sagen, wo man das Spiel live verfolgen kann.

Einen besseren Start hätte sich der Hamburger SV nicht wünschen können. Zwei Spiele, zwei Siege und mit einem Dreier gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr live im SPORTBUZZER-Ticker) könnte man den 500. Heimerfolg in der Bundesliga landen und zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze springen. Entsprechend selbstbewusst treten die Hamburger auf. „Wir trauen uns gegen Leipzig viel zu, wir werden sicher alles raushauen, ans Maximum gehen, versuchen, RB zu schlagen“, sagte HSV-Trainer Markus Gisdol gegenüber BILD.