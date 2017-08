Hamburger SV gegen VfL Osnabrück live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Bereits im September 2009 trafen beide Klubs in der zweiten Runde an der Bremer Brücke aufeinander. Die Niedersachsen gewannen nach Elfmeterschießen mit 4:2 und warfen danach auch Borussia Dortmund (3:2) aus dem Wettbewerb. Aktuell ist Osnabrück schwach in die Drittligasaison gestartet. Nach vier Spielen steht der VfL mit zwei Punkten auf dem 19. Platz. Beim HSV wird Christian Mathenia im Tor stehen. Pierre-Michel Lasogga, Albin Ekdal, Filip Kostic und Bjarne Thoelke fehlen verletzt.