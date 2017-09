Hamburger SV gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Das ewig junge Nordderby am siebten Spieltag. So kann man die Partie live sehen.

Die Partie Hamburger SV gegen Werder Bremen ist am Samstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) die Partie, die in fast 55 Jahren Bundesliga am häufigsten ausgespielt wurde. Bereits zum 107. Mal kreuzen sich die Wege von HSV und Werder. Leider mutierte der Nord-Schlager in den letzten Jahren zum Abstiegs-Duell und auch am Samstag gilt: Verlieren verboten!

Die Hamburger verloren die letzten vier Liga-Spiele jeweils ohne eigenes Tor. Werder Bremen ist als Tabellenvorletzter noch ohne Sieg. Der Hamburger SV feiert am Samstag seinen 130. Vereinsgeburtstag und will sich dieses prestigeträchtige Jubiläum nicht verderben lassen. „Es wäre natürlich schön, wenn wir mit einem Sieg am Samstag feiern könnten“, blickte Trainer Markus Gisdol auf der Pressekonferenz zu der Partie im Volksparkstadion voraus. Gleichzeitig gab der HSV-Coach bekannt, dass sowohl Aaron Hunt als auch Albin Ekdal spielen können.

Bremens Sportdirektor Frank Baumann kennt die hitzige Atmosphäre im Nordderby aus seiner eigenen Zeit im Werder-Dress. „Wir müssen kühlen Kopf bewahren, müssen auch mit Provokationen rechnen und darauf eingestellt sein.“ Hamburg liegt den Bremern rein statistisch gesehen in jedem Fall. In der vergangenen Saison holten sich die Bremer vier von sechs Derby-Punkten. Insgesamt gewannen die Werderaner elf Mal im Stadion des Erzrivalen.

Wie sehe ich das Spiel Hamburger SV gegen Werder Bremen live im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am Samstag ab 17.30 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Martin Groß wird der Reporter sein. Das Moderatoren-Duo Sebastian Hellmann und Britta Hofmann begrüßt im Studio in München die Experten Reiner Calmund, Lothar Matthäus und Christoph Metzelder.

​Wird Hamburger SV gegen Werder Bremen im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Hamburger SV gegen Werder Bremen ist später in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF inklusive längerem Interview sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Hamburger SV gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

