Hamburger SV gegen SV Sandhausen live im TV und Online-Stream schauen

Der FC St. Pauli hat am Dienstagabend mit 1:2 gepatzt - das ist die Chance für den HSV, in der Partie Hamburger SV gegen SV Sandhausen am Mittwoch (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den Vorsprung auf den Stadt- und Erzrivalen auf Rang 3 auf sechs Punkte hochzuschrauben. Hamburg kann einen absoluten Big Point landen, zumal man mit einem Sieg zum Auftakt der 2. Liga im Jahr 2019 auch den Verfolger 1. FC Köln, der am Donnerstag gegen Union Berlin spielt, unter Druck setzen kann.