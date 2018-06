Das steckt hinter dem HSV-Rückzug von Klaus-Michael Kühne

Klaus-Michael Kühne ist das, was man gemeinhin einen „Macher“ nennt. Ein Erfolgsmensch, ein Entscheider. So ist er zum erfolgreichen Speditionsunternehmer und einer der zehn reichsten Deutschen geworden. Klare Kante, klare Ansage, sein Wille geschehe. Am Mittwoch hat er nun in einem kurzfristig anberaumtes Interview verkündet: „Ich werde den Hamburger SV nicht weiter fördern.“ Und damit einen Machtkampf mit dem HSV und dessen Chef Bernd Hoffmann öffentlich gemacht.

Der HSV will sich von Kühne unabhängig machen

Der 81-Jährige versucht den Eindruck zu erwecken, er sei der Herr des Handelns – ganz so, wie es zu seinem Selbstverständnis gehört. Tatsächlich aber reagiert der Investor damit nur auf einen Beschluss des HSV-Vorstandes um Bernd Hoffmann, der am 10. Juni verkündet hatte: „Der HSV wird keine weiteren Anteile an Herrn Kühne verkaufen.“ Das ist eine logische Entscheidung auf dem Weg, sich eher kurz- als mittelfristig von Kühne unabhängig zu machen. „Das permanente Ausrichten unserer unternehmerischen Entscheidungen danach, ob er den Laden weiter finanziert, ist nicht länger tragbar“, erklärte Hoffmann bereits vor seiner Wahl zum Vereinspräsidenten im Januar.

Kühne hat über die Jahre einen Anteil von 20,57 Prozent an der HSV AG erworben, er ist damit mit Abstand der größte Einzelinvestor. 3,24 Prozent gehören drei weiteren Teilhabern. 76,19 Prozent sind im Besitz des HSV e.V. „Wir müssen sicherstellen, dass wir als HSV e.V. weiter alleine handlungsfähig sind“, erklärte Hoffmann. „Deshalb darf Herr Kühne auch nicht mehr als 25 Prozent der Anteile der Fußball AG besitzen.“