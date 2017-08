Hamburger SV nach 3:1-Sieg über Köln Tabellenführer der Bundesliga

Da waren Investor Klaus-Michael Kühne mit seiner Verbal-Attacke („Luschen!“) und Angreifer Nicolai Müller, der es hinbekommen hatte, sich beim Feiern seines Tores zum 1:0-Sieg am ersten Spieltag gegen Augsburg das Kreuzband zu reißen. Ruhiges Arbeiten sieht anders aus. Aber zumindest gestern vermittelten die HSV-Profis den Eindruck, dass sie diese Nebenschauplätze auf dem Feld vergessen können. Auch wenn Köln zunächst das Spiel machte, stand Hamburg hinten sicher und zeigte sich eiskalt. André Hahn stand nach einer HSV-Ecke richtig, haute den Ball wuchtig in das Tor der Kölner (28. Spielminute). Rückkehrer Hahn (kam diesen Sommer aus Gladbach und spielte einst in der HSV-Jugend) drehte jubelnd ab, sprang hoch – und war auch nach der Landung noch unverletzt. Das klappte also besser als jüngst beim Kollegen Müller.