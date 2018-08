Hamburger SV: Trainingsschock! Sorgen um Zugang Jairo Samperio

Nach seinem Infekt ist Aaron Hunt am Donnerstag wieder in das Training beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. Der 31 Jahre alte Kapitän hatte einen Tag zuvor vorsichtshalber pausiert. Kurz zuvor hatte der Offensivspieler erst das Mannschafts-Training wieder aufgenommen, nachdem er wegen muskulärer Probleme an der Wade in den ersten beiden Punktspielen und in der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gefehlt hatte.

Hunt steht nun am Montag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld vor seinem Comeback.