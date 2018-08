Fix! Der Hamburger SV verpflichtet Leo Lacroix 

Der Hamburger SV ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der Bundesliga-Absteiger bestätigte am Freitagmittag die Verpflichtung des Schweizers Leo Lacroix von AS Saint-Etienne.

Wir verpflichten @leolacroix_4 auf Leihbasis für ein Jahr mit anschließender Kaufoption. ✍ Der 26-jährige Schweizer kommt von der AS Saint-Étienne, ist 1,97 Meter groß und spielt in der Innenverteidigung. Zur Meldung 👉 https://t.co/qeToQiiHM9 #nurderHSV #neuzugang pic.twitter.com/yPqeDRzNmn

Lacroix, der bei ASSE noch bis 2020 unter Vertrag steht und zuletzt an den FC Basel verliehen war, ist ein Hüne: Der brasilianischstämmige Abwehrspieler misst 1,97 Meter und soll mit seiner Erfahrung aus über 30 Spielen in der Ligue 1, der Champions League (zwei Einsätze) und der Schweizer Liga die jungen Verteidiger wie Rick van Drongelen (19) oder David Bates (21) unterstützen. Beide hatten beim katastrophalen Auftakt in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte (0:3 gegen Holstein Kiel) schlecht ausgesehen.