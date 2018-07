Hamburger SV verzichtet auf Probetraining mit Joseph Baffo

Der Grund ist einfach: Baffo, der nach dem Abstieg von Eintracht Braunschweig vertragslos ist, ist nicht fit genug für die 2. Bundesliga, die am Freitag in die neue Saison geht. "Nach gestrigen Leistungstests im UKE herrscht die Einschätzung vor, dass der 25-Jährige erst in voraussichtlich sechs bis acht Wochen das benötigte Leistungslevel erreichen würde", teilte der HSV via Twitter mit. Baffo fiel in der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses lange aus.