Hamburger SV: Zwei Ex-Braunschweiger für die Innenverteidigung?

Der Hamburger SV hat laut Informationen des Kicker zwei ehemalige Verteidiger von Eintracht Braunschweig auf dem Zettel. Demnach sei der HSV an Joseph Baffo und Saulo Decarli interessiert. Beide Akteure kommen für die Position des Innenverteidigers in Betracht, auf der die Hanseaten durch den langfristigen Ausfall von Gideon Jung und Kyriakos Papadopoulos (beide Knieoperationen) Ersatz suchen. Zumal vorerst auch Talent Stephan Ambrosius (Kapselzerrung) vorerst nicht zur Verfügung steht.

„Mit den Jungs, die wir haben, sind wir zwar gut besetzt. Aber wir dürfen nicht blauäugig sein“, sagte HSV-Trainer Christian Titz, dessen Team am Freitag (20.30 Uhr) im Volksparkstadion gegen Holstein Kiel in die Saison startet und den sofortigen Wiederaufstieg anstrebt. In David Bates, Rick van Drongelen und Jonas David hat er derzeit nur drei zudem recht unerfahrene Spieler für die Abwehrzentrale im Kader.