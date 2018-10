Hamburgs Vorstandsboss Bernd Hoffmann: "HSV ein ganz massiver Krisenklub"

Vorstandschef Bernd Hoffmann sieht den Hamburger SV trotz des zweiten Tabellenplatzes in der 2. Fußball-Bundesliga in einer äußerst instabilen Lage. „Wir sind aber immer noch ein ganz massiver Krisenklub. Wir haben eine dramatische wirtschaftliche Situation und sind in der Zweiten Liga gelandet“, sagte Hoffmann am Sonntagabend im „Sportclub“ des NDR-Fernsehens.

Hoffmann verteidigte den Trainerwechsel von Christian Titz zu Hannes Wolf. „Nach einem Drittel der Saison müssen wir konstatieren, die sportliche Entwicklung ging einfach nicht weiter.“

Unpopulärer Titz-Abgang

Trotz des populären Titz habe es sich der Verein nicht leisten können, weiter zuzugucken, sagte der Chef der Fußball-AG. Der HSV wollte in der Trainerentscheidung zu einem Zeitpunkt aktiv werden, „an dem wir handeln wollen und nicht dann, wenn wir handeln müssen“.