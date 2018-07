Doch was dann passiert, überrascht viele: Der 22 Jahre alte Hamilton ist dem gerade von Renault zu den Briten gewechselten Alonso nahezu ebenbürtig. Mit vier Siegen in seinem Debütjahr stellt er den Sieg-Rekord für einen Rookie von Jacques Villeneuve (Weltmeister 1997) von 1996 ein. Alonso und Hamilton werden zu harten Konkurrenten, die sich auf und abseits der Strecke einige Scharmützel liefern. Unter anderem blockt Alonso seinen jungen Teamkollegen beim Qualifying in Ungarn so lange an der Box, dass dieser keine Zeit mehr für eine gezeitete Runde hat. © imago