Hammer in FIFA 18: Cristiano Ronaldo kann jetzt Schwalben

Seit Jahren wünschen sich viele Fans in FIFA-Teilen vor allem eine Funktion: Der vor allem noch aus FIFA 98 bekannte Schwalben-Knopf soll wieder eingeführt werden! Seinen Mitspieler mit einer fiesen Schwalbe kurz vor Spielende in Rückstand zu bringen - das würde zumindest für zusätzlichen Reiz im Spiel sorgen.

In FIFA 18 ist das leider nicht möglich. Dafür haben einzelne Spieler allerdings eine besondere Spezial-Eigenschaft: Schwalben. Diese Fähigkeit ist aber so geheim, dass sie kein Spieler sehen kann: Weder in der Datenbank von FIFA Ultimate Team noch in der Auflistung im Offline-Modus. Die Datenbank-Experten der Seite sofifa.com wollen jedoch wissen, dass es die Spezial-Fähigkeit gibt: Arjen Robben, Timo Werner und Luiz Suarez sollen bereits in FIFA 18 "Schwalbenkönige" sein - jetzt ist ein weiterer Superstar zu den über 100 Schwalben-Spielern hinzu gestoßen: Cristiano Ronaldo!