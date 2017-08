Hammerlos! RB Leipzig gegen Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals

Anzeige

Leipzig. RB Leipzig empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Losfee fungierte die Komikerin Carolin Kebekus. Als Ziehungsleiter fungierte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. "Ich denke, die Zuschauer können sich auf ein tolles Match freuen", sagte RB-Torwart-Koordinator Perry Bräutigam, der bei der Ziehung vor Ort war. "Wenn man ins Finale will, ist es egal, wer in der zweiten Runde kommt. Wir werden ein guter Gastgeber sein."

Coach Ralph Hasenhüttl ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Das ist das beste Los, das man sich wünschen kann. Und wer sich an das letzte Spiel in unserem Stadion erinnert, weiß genau, wovon ich rede. Wir freuen uns einfach auf einen richtigen Pokal-Fight", sagte er am Sonntag. Sportdirektor Ralf Rangnick kommentierte: "Es ist klasse, dass wir ein Heimspiel haben. Und auch für unsere Fans ist das natürlich ein absolutes Highlight."

Gespielt wird am 24. und 25. Oktober. Beide Teams treffen bereits am Wochenende darauf erneut aufeinander. Dann steht das Liga-Gastspiel der Hasenhüttl-Elf in der bayerischen Landeshauptstadt an.

Ticket-Vorverkauf ab 11. September

Unmittelbar nach der Ziehung veröffentlichte RB via Facebook erste Infos zum Ticketverkauf. "Dauerkartenbesitzer können ihren Stammplatz für den Kracher ab 04. September verlängern, ab 11. September beginnt dann der phasenweise Vorverkauf", heißt es in der Mitteilung. Genauere Hinweise soll es in den nächsten Tagen geben.

Die bisherige Bilanz der Leipziger gegen München ist negativ. Beide Duelle in der Vorsaison entschieden die Jungs von Coach Carlo Ancelotti für sich. Ins Gedächtnis bleibt dabei vor allem die Partie in der Messestadt, die mit 4:5 aus Sicht der Gastgeber endete.

In der ersten Pokalrunde war RB Leipzig zu Gast bei den Sportfreunden Dorfmerkingen. In der Ostalb-Arena in Aalen setzten sich die Messestädter 5:0 gegen den Sechstligisten durch.

