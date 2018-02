Handball-Bundestrainer Prokop: Das wars wohl!

Anzeige

„Maritim Airport Hotel“ Hannover. Am Montag (19. 2.) will der Deutsche Handballbund (DHB) ab 16 Uhr auf dem Flughafen über das Ergebnis der Analyse der EM 2018 berichten. So steht es in einer DHB-Mitteilung. Nach dem desolaten Abschneiden in Kroatien (Platz neun) geht es aber nur um ein Thema: die Zukunft von Christian Prokop (39). Das zehnköpfige DHB- Präsidium wird zuvor über die Personalie des Bundestrainers entscheiden. Tendenz negativ.

DHB will WM-Medaille und 2020 Olympia-Gold

„Das ist eine ergebnisoffene Diskussion“, erklärte dagegen DHB-Vizepräsident Bob Hanning den Lübecker Nachrichten. Dass er gern mit Prokop, seinem Wunschtrainer, weiterarbeiten wolle, daraus macht er kein Hehl. „Auch Christian will weitermachen. Er hat alle Fehler eingeräumt, analysiert, ist zu den Spielern gefahren. Er hat alles getan. Jetzt geht es um die Frage: Trauen wir es ihm zu? Oder nicht?“, sagt Hanning. Die Mission ist für ihn „unverhandelbar“: eine Medaille bei der Heim-WM im Januar 2019, Olympia-Gold 2020.

Handball-EM 2018: Das große Zeugnis der deutschen Mannschaft Andreas Wolff: Nicht so überragend wie beim EM-Sieg 2016. Spielte aber eine gute EM. Gesetzt für die Zukunft. Note 2. © dpa Silvio Heinevetter: Akzeptierte seine Rolle als Torhüter 1B. War da, wenn er gebraucht wurde. Note 3+. © dpa Rune Dahmke: Nachnominiert. Überragender Einsatz gegen Dänemark (Parade ist Quotenhit im Netz), brachte Energie ins Team. Gegen Spanien nur Durchschnitt, vergab den „Big Point“ zum 16:15. Note 3. © dpa Uwe Gensheimer: Seltsam gehemmt, auch in der Körpersprache. Ist er noch der richtige Kapitän? Note 5. © dpa Patrick Wiencek: Garant dafür, dass Deutschland die zweitbeste Abwehr im Turnier stellte. Überzeugte vorn mit kämpferischem Einsatz. Note 2-. © dpa Jannik Kohlbacher: Offensiv bester Kreisspieler. Bekam zu wenig Einsatzzeiten, wenn doch spielte er passabel. Note 3-. © dpa Julius Kühn: In der Vorrunde Totalausfall, ohne Selbstbewusstsein. Steigerte sich deutlich. Begann gegen Spanien zwar stark, ging aber mit unter. Note 4. © dpa Finn Lemke: Zu spät nachnominierter Abwehrchef, als „Aggressive Leader“ Impulsgeber im Team. Gab Abwehr und Torhütern Sicherheit. Note 2. © dpa Tobias Reichmann (rechts): Gefeiert für den verwandelten Siebenmeter beim Videobeweis-Krimi gegen Slowenien. Leider seine einzige auffällige Aktion im Turnier. Note 4. © dpa Patrick Groetzki: Litt unter schwachem Angriff, zu wenig eingebunden. Chancentod. Note 4-. Steffen Fäth: Ein starkes Spiel gegen Tschechien ist zu wenig. Verunsichert, bekam in der Vorrunde wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Hendrik Pekeler (links): In der Abwehr nicht immer überzeugend. Vorn fehlt ihm am Kreis der Passgeber. Note 3. © dpa Steffen Weinhold: Solide EM, stabilster Rückraumspieler. Tauchte gegen Spanien aber mit ab. Note 3. © dpa Maximilian Janke: EM-Novize, erst spät in den Kader berufen. Überfordert, die EM kam für ihn noch zu früh. Note 4-. © imago Philipp Weber: EM-Neuling. Schaffte den Durchbruch als Regisseur des deutschen Spiels, als ehemaliger Torschützenkönig, nicht. Zeigte nur 30 Minuten gegen Spanien seine Qualitäten, sonst eher verunsichert. Note 4. © dpa Kai Häfner: Weit unter seinen Möglichkeiten. Drehte erst auf, als alles verloren war. Bekam wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Paul Drux: Wegen eines Meniskusrisses endete die EM für ihn vorzeitig. In der Abwehr gut, im Eins gegen Eins nicht so stark, gehörte zu den Besseren. Note 3. © imago/Sven Simon Bastian Roscheck: Ein gutes Spiel gegen Montenegro. Überfordert gegen Sloweniens wendigen Spielmacher Zarabec, nach zwei Spielen aus dem Kader geflogen. Note 4-. © dpa

Bundesliga-Präsident Schwenker ist pessimistisch im Fall Prokop

Doch die Zeichen stehen auf Trennung. „Christian Prokop zu halten – das ist überaus schwierig“, erklärte Uwe Schwenker auf LN-Nachfrage. Als Präsident der Handball-Bundesliga (HBL) ist er Mitglied des Präsidiums und eine der Schlüsselfiguren bei der Entscheidungsfindung. Schwenker hat in den vergangenen Wochen mit Prokop, Spielern, Trainern und Managern der Liga gesprochen. „Ich habe mir ein umfassendes Meinungsbild verschafft.“ Das Ergebnis: Schwenker registrierte nach wie vor „atmosphärische Störungen“ zwischen der Mannschaft und Prokop.

Spieler drohen mit Rücktritt

Noch in dieser Woche gab es Versuche, den Riss zu kitten. „Es gab verschiedene Gespräche in verschiedenen Konstellationen“, bestätigte Hanning. So soll DHB-Sportvorstand Axel Kromer in einer Telefonkonferenz die Spieler gefragt haben, wer zurücktreten würde, wenn Prokop weitermache. Schwenker: „Die vielen Versuche zeigen doch, wie schwierig das Thema ist.“ Hanning weiß zudem: „Es gibt Gerüchte, dass drei, vier Spieler unter Christian nicht weitermachen wollen“. Nur: Offen bekannt hat sich bisher keiner. Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Andreas Wolff sollen dem Vernehmen nach der Contra-Fraktion angehören. Schwenker: „Wenn drei, vier Schlüsselspieler aufhören, reicht das schon. “

200 000 Euro Abfindung stehen im Raum

Fest steht: Der DHB steht am Scheideweg. Hält der Verband an Prokop fest, wird er seine Philosophie durchsetzen, sein Team umkrempeln, wohl Kapitän Uwe Gensheimer absetzen. Kommt es zur Trennung, geht es auch ums Finanzielle. Der DHB muss noch rund 400 000 Euro Ablöse an den SC DHfK Leipzig zahlen, rechnet zudem mit 200 000 Euro Abfindung an Prokop (Vertrag bis 2022). „Das kann der Verband ab, ihm geht es finanziell so gut wie nie“, hatte Hanning bereits erklärt. Was er nicht sagte: Es ist auch sein Verdienst. Hanning hat seit 2013 für professionelle Strukturen gesorgt, Türen bei Sponsoren geöffnet.

Räumt Bob Hanning seinen Posten?

Doch jetzt ist auch er offenbar am Ende. Im Freundeskreis ließ er bereits durchblicken, dass er, wenn man seiner Idee (mit Prokop) nicht mehr folge, seinen Posten räumen werde. Gerade die zuletzt „bewusst geschürten Anschuldigungen“, wie die, dass er Prokop los werden wolle, haben ihm zugesetzt. „Das ist alles haltlos, da wird Politik gemacht“, sagt Hanning und gibt zu: „Ich kann nicht mehr.“

Heißer Prokop-Nachfolgekandidat: Alfred Gislason vom THW

Und wer käme nach Prokop? Eine Option soll, so wird in isländischen Handball-Kreisen berichtet, Kiels Noch-Trainer Alfred Gislason (58) sein. Der THW soll demnach bereits signalisiert haben, den Isländer aus seinem bis zum 30. Juni 2019 laufenden Vertrag vorzeitig freizugeben. Für Schwenker ist das noch kein Thema: „Das wäre der zweite vor dem ersten Schritt.“

