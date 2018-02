Handball-Bundestrainer Prokop: „Was in den letzten Tagen passiert ist, war nicht menschlich“

Nach dem EM-Aus angezählt, von der Liga kritisiert, und vor ungewisser Zukunft: Das All-Star-Game in Leipzig war für Handball-Bundestrainer Christian Prokop keine einfache Aufgabe. So meisterte er sie

Anzeige

Christian Prokop wirkte angespannt. Ein Tippelschritt links, einer rechts. Da war das All Star Game am Freitagabend in seinem Wohnzimmer, der Arena Leipzig, noch gar nicht angepfiffen. Verständlich, nach all den Nebengeräuschen, den ausgemachten atmosphärischen Störungen. Selten stand ein Trainer der Handball-Nationalmannschaft nach dem EM-Aus in der Zwischenrunde so im Kreuzfeuer wie der 39-Jährige. „Was in den letzten zehn Tagen passiert ist, war nicht menschlich. Es war teilweise sehr unmenschlich. Es gab viele Halb- und Unwahrheiten“, gab der just vor einem Jahr am selben Ort vorgestellte Bundestrainer Einblicke in sein Seelenleben.

Da kam das Spaßspiel zwischen der Crème de la Crème der Bundesliga und der DHB-Auswahl gerade recht. Eine Verschnaufpause in der hitzigen Diskussion um Prokop, auch wenn sich vor und nach der 19. Auflage des Gipfeltreffens alles um diese Befindlichkeit drehte. „Ich hoffe nicht, dass aufgrund des medialen Drucks vorgefertigte Meinungen im DHB-Präsidium herrschen“, sagte der gebürtige Köthener.

Burgfrieden. So lautete am Freitagabend die Devise seitens der Vertreter der HBL und des DHB. Darauf hatten sich die Granden bei der Präsidiumssitzung geeinigt, wo die Aufarbeitung des EM-Dämpfers begann. Mit Prokop und Co-Trainer Alexander Haase. „Das war ein Wunsch von beiden Seiten“, betonte Uwe Schwenker, Präsident der HBL. Was zeigt, dass sich der Coach seinem Schicksal nicht ergeben hat.

„Wir haben das Abschneiden bei der EM besprochen, die Stimmung war dabei ganz normal. Wir brauchen jetzt Ruhe für die Auswertung“, beschrieb DHB-Präsident Andreas Michelmann das Vorspiel, was sich zum Hauptspiel entwickeln sollte. Vize Bob Hanning, der Prokop in Leipzig einst loseiste, wollte nicht viel zum Thema beitragen. „Ich habe alles gesagt, was zu sagen war. Jetzt sind andere dran.“

So ticken die deutschen Handball-Nationalspieler Torhüter - Andreas Wolff: EM-Held von 2016; Kraftraum-Junkie, aber so beweglich, dass er das Bein bis zur Latte biegen kann; Stunde vor dem Spiel nicht mehr ansprechbar; liebt Pfannkuchen; Spitzname: „Andi“ © dpa Torhüter - Silvio Heinevetter: Paraden und Psychotricks sind sein Ding, richtiger Typ, der polarisiert; bester Darts-Werfer; Spitzname: „Heine“ © dpa Flügelzange - Uwe Gensheimer: Typ Schwiegermutter-Traum, der einziger „Ausländer“ im Team, spielt in Paris; der Mann mit dem Gummihandgelenk, hat ein Sockenlabel „UANDWOO“ © dpa Flügelzange - Patrick Groetzky: DJ im Team, Sportverrückter, auch vor der Glotze, Bayern-Fan, studiert Medien- und Kommunikationsmanagement © dpa Flügelzange - Tobias Reichmann: Sprungwunder und ein „Flummi“ auf Rechtsaußen; eiskalt von der Siebenmeterlinie, dreifacher Champions-League-Sieger (mit Kiel und Kielce) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Fäth: Hesse, der Rahmschnitzel liebt; verlässt das Hotelzimmer nur zum Essen und zum Handballspielen; Gegenentwurf einer Plaudertasche, bodenständig (Tattoo auf dem Unterarm trägt die Namen seiner Eltern) © dpa Rückraum-Achse - Julius Kühn: Eisenbrecher, selbst im Training; Mann mit Dynamit im Arm © dpa Rückraum-Achse - Paul Drux: Kraftpaket mit den schnellen Beinen (starkes Eins gegen Eins), wollte nach erster Handball-Enttäuschung als D-Jugendlicher beim SSV Marienheide eigentlich mit Handball aufhören © dpa Rückraum-Achse - Maximilian Janke: stiller EM-Debütant, bekam Neujahr den Anruf, dass er zum EM-Lehrgang kommen soll, fällt auf, dass er unauffällig ist; Musterschüler, für Bundestrainer Prokop der „am meisten unterschätzte Handballer“ © dpa Rückraum-Achse - Philipp Weber: Spielmacher und Torjäger, war bereits Bundesliga-Torschützenkönig, EM-Debütant, schaffte nach Fußbruch im November noch den Sprung ins EM-Team, Modellathlet, Hobby: Angeln © dpa Rückraum-Achse - Kai Häfner: 2016: von der Couch zu EM-Gold; Typ Wühler, der gegen Abwehrmauer anrennt; studierter Sportwissenschaftler; Familienmensch und Sunnyboy (posierte auf einer Sonnenbank) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Weinhold: Rückraumwühler, der flache Hierarchein und leise Töne liebt, Hobbybergsteiger, hat bereits den Kilimandscharo bestiegen und leidenschaftlicher Fußballfan © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Finn Lemke: 2,10-m-Riese; Aggressive Leader“ mit zartem Flaum; lebt mit Schuhgröße 47 auf kleinem Fuß; in der niedersächsischen Provinz (Schwanewede) entdeckt © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Hendrik Pekeler: 2,03-m-Abwehrkante; einst Partylöwe, jetzt Musterprofi und Couchpotato mit zwei Hunden und Doppelhaushälfte in den Weinbergen bei Karlsruhe; stolzer Papa © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Patrick Wienceck: Bär am Kreis, Spitzname: „Bamm Bamm“, mag die Härte im Spiel, pokert gern © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Jannik Kohlbacher: Fitness-Freak, „Kohli“ stemmt 160 kg beim Bankdrücken; Frisur wie ein Lego-Männchen; braucht ein halbes Kilo Gel, um vor dem Spiel seine Haare zu fixieren © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Bastian Roscheck: Teamplayer, unheimlich beweglicher, aggressiver Abwehrspieler, sagte für EM-Lehrgang seine Hochzeit ab. Jetzt wurde er vorzeitig nach Hause geschickt © dpa

Auch DHB-Sportdirektor Axel Kromer ließ sich nicht viel entlocken. „Wir besprechen zum Thema Bundestrainer alles intern. Es wäre mir recht, wenn das alle so machen würden. Für eine Entscheidung nehmen wir uns die Zeit, die wir dafür brauchen.“ Später ergänzte Michelmann: „Bei uns gibt es keine Schuldzuweisung, sondern glasklare Analyse. Es wird noch ein Gespräch mit der Mannschaft geführt, dann werden wir zu einer Entscheidung kommen, ohne auf Zeit zu spielen.“

Spieler Julius Kühn aus Melsungen meinte: „Der Applaus war schön, das hätte nach der EM auch anders kommen können. Das Tischtuch zum Trainer ist keinesfalls zerschnitten. Jeder darf Fehler machen, wir sind alle keine Roboter.“ Sein Vereinskollege Finn Lemke: „Christian ist ein sehr, sehr guter Trainer. Er hat eine hohe fachliche Kompetenz. Darauf können wir aufbauen.“

Balsam war für Prokop der Empfang in der ausverkauften Arena. Das dankte der Ex-DHfK-Trainer, der die Leipziger 2015 in die Bundesliga führte und dort etablierte, beim Einlauf mit einem kleinen Applaus. Danach übernahm wieder der Arbeitsmodus. Auch wenn es auf der Platte nur um Unterhaltung ging. Tippelschritte links, Tippelschritt rechts. Der unruhige Blick, die suchenden Augen. Alles wie gehabt. Den Clown an der Linie mimen wollte Prokop noch nie. Auch nicht ein übersteigertes Wir-Gefühl zelebrieren. Zu DHfK-Zeiten hatte der Coach auch nicht jeden gebusselt.

In den Auszeiten huschte häufig ein Lächeln über das Gesicht des Trainers. Ein bisschen Spaß musste sein, bei all der Ernsthaftigkeit dieser Tage. Unwichtig: Das Klamauk-Match verlor das DHB-Team 39:43 (22:21).

HBL-Präsident- Uwe Schwenker: „Manchmal ist es so, dass man nicht zusammenpasst."

Wie es jetzt weiter geht? Prokop betrieb vor dem Spiel jedenfalls Werbung in eigener Sache. „Ich habe noch einmal klargemacht, aus welchen Gründen ich den Vertrag unterschrieben habe und welche Art der Weiterentwicklung nötig ist, um diese Truppe in der Weltspitze zu etablieren“, sagte er. „Ich möchte diese Aufgabe weitermachen. Ich traue es uns auch gemeinsam zu. Aber natürlich muss man ehrlich sein: Nach diesem EM-Auftritt liegt es nicht mehr in meiner Hand.“

HBL-Präsident Uwe Schwenker befand, Prokop habe „einen guten Eindruck gemacht und seine Sicht der Dinge erklärt. Wir haben eine Fürsorgepflicht für Christian. Voriges Jahr haben wir uns klar für ihn entschieden, er hat in Leipzig seine Handschrift gezeigt. Es ist aber etwas anderes, auf die Nationalmannschaft zu treffen. Man wird jetzt noch mit den Spielern sprechen. Für eine abschließende Bewertung ist es zu früh

Doch dann sagte Schwenker kritisch: „Manchmal ist es so, dass man nicht zusammenpasst. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das so festgestellt oder herausgefiltert haben“. Aber es klang ein wenig so.

Von Matthias Roth, Alexander Bley

Die besten Handballer aller Zeiten Bernhard Kempa (Deutschland, * 19. November 1920, † 20. Juli 2017) prägt den deutschen Handball wie kein anderer nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war ab 1948 der überragende Spieler bei Frisch Auf Göppingen. 1954 holte er als Spielertrainer mit der Mannschaft sensationell die deutsche Hallenmeisterschaft und wenige Monate später auch die Feldmeisterschaft. Sein Name lebt in dem sogenannten Kempa-Trick weiter, bei dem der Ball einem in den Kreis einspringenden Angreifer zugespielt wird, der ihn direkt verwandelt. © imago/Baumann Thierry Omeyer (rechts, Frankreich, * 2. November 1976) gilt als der beste Torwart der Welt. Trotz seines Alters spielt er immer noch in der ersten französischen Liga. Seine Erfolge sind kaum zu zählen, die fünf WM-Titel sind Rekord. Mit dem THW Kiel sammelte er von 2006 bis 2013 21 Titel, mit Montpellier HB 15, mit Paris Saint-Germain fünf und der Nationalmannschaft neben den WM-Siegen zweimal Olympia-Gold und drei Europameister-Triumphe. Bei fünf großen Turnieren wurde er zum besten Torwart gewählt. © dpa/Charisius Klaus-Dieter Petersen (Deutschland, * 6. November 1968) wechselte als 17-Jähriger vom TSV Anderten (Hannover) Zu GWD Minden in die zweite Liga. Von dort startete er eine einzigartige Karriere. Mit dem VfL Gummersbach (Foto, dunkles Trikot) und dem THW Kiel holte Petersen neun Meistertitel, drei DHB-Pokalsiege, drei EHF-Pokalsiege und zweimal den DHB-Supercup. 2000 scheiterte er mit Kiel im Champions-League-Finale am FC Barcelona. Mit der Nationalmannschaft wurde er Olympia-Zweiter (2004), Europameister (2004), Vize-Weltmeister (2003) und Vize-Europameister (2002). Petersen ist staatlich geprüfter Diplomtrainer und bildet den Nachwuchs des deutschen Handballbundes aus. © dc3 Leipzig Yoon Kyung-shin (Südkorea, * 7. Juli 1973) kam 1996 als 23-Jähriger zum VfL Gummersbach in die Bundesliga - und blieb bis 2008. In dieser Zeit wurde Yoon (Mitte) erfolgreichster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Seine 2908 Treffer sind Rekord, ebenso die sieben Spielzeiten, in denen er Torschützenkönig wurde. Einen wichtigen nationalen Titel holte er - abgesehen vom Supercup (2006) indes nie. Dafür wurde er mit dem Hamburger SV in seinem vorletzten Jahr in DEutschland Europapokalsieger der Pokalsieger. Er entschied das Rückspiel gegen Leon mit einem Treffer Sekunden vor Schluss. © imago Ivano Balic (Kroatien, *1. April 1979) machte in seiner Karriere unter anderem beim RK Zagreb und Atlético Madrid Station. 2003 und 2006 wurde er Welthandballer und gewann vor allem in Kroatien zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege. Gelegentlich als "Ronaldinho des Handballs" bezeichnet, waren seine "No-Look-Pässe" legendär. Im Sommer 2013 wechselte er überraschend zum deutschen Bundesligisten HSG Wetzlar. Hier beendete er zwei Jahre später seine sensationelle Karriere. Für Kroatien bestritt er 198 Länderspiele (535 Tore) und gewann sowohl die Weltmeisterschaft als auch Olympia. © dpa/Rehder Nikola Karabatic (Frankreich, *11. April 1984) spielte bereits als 17-Jähriger für Montpellier HB in der ersten französischen Liga und nur ein Jahr später auch in der französischen Nationalmannschaft. Von 2005 bis 2009 spielte er in der Bundesliga für den THW Kiel, mit dem er 2007 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann. Im selben Jahr wurde er Welthandballer, diesen Titel konnte er in den Jahren 2014 und 2016 erneut gewinnen. Aktuell spielt Karabatic für Paris Saint-Germain. Für die französische Nationalmannschaft absolvierte er bereits 287 Spiele, in denen er 1139 Tore erzielte. © imago/Bibard Talant Dujshebaev (Russland/Spanien *2. Juni 1968) gewann seine ersten internationalen Titel, nachdem er 1992 von ZSKA Moskau zum spanischen Verein Teka Cantabria wechselte. Dort gewann er die Champions League. In dieser Zeit wurde er außerdem 1992 Olympiasieger und 1993 Weltmeister. Von 1997 bis 2001 spielte Dujshebaev in der Bundesliga für TuS Nettelstedt und GWD Minden, ehe er nach Spanien zurückkehrte. Der zweimalige Welthandballer (1994 und 1996) lief bis 1995 für die russische Nationalmannschaft auf, danach für die Spanische. Er wurde Zweiter bei der Wahl zum "Welthandballer des 20. Jahrhunderts". © imago/Bergmann Andreas Thiel (Deutschland, * 3. März 1960) spielte beinahe 30 Jahre lang (1974 bis 2001) Handball auf höchstem Niveau und war einer der besten Torleute der Welt. Der "Hexer" ist mit 256 Länderspielen der Hüter mit den meisten Einsätzen im Nationaltrikot. Er nahm an drei Olympischen Spielen teil, wurde fünfmal Meister, dreimal Pokalsieger und gewann zweimal den Landesmeister-Cup. Die 430 parierten Siebenmeterwürfe sind Rekord in der Bundesliga. © imago Lars Christansen (Dänemark, * 18. April 1972) begann in der Jugend als Kreisläufer und wechselte erst später auf die Linksaußen-Position. Die beste Entscheidung seiner Karriere. Von 1996 bis 2010 wirbelte Christiansen für die SG Flensburg-Handewitt, ist hinter dem Südkoreaner Yoon Kyung-shin zweitbester Bundesligatorjäger. Er spielte 20 Jahre lang für die dänische Nationalmannschaft und ist mit 338 Partien und 1503 Toren sowohl Rekordspieler als auch -werfer. 2012, wenige Wochen vor seinem Karriereende, wurde er als Kapitän (Foto, mit Schale) in Serbien zum zweiten Mal Europameister. © dpa/Wolf Wladimir Maximov (Russland, * 14. Oktober 1945) lief 172-mal für die Sowjetunion auf, erzielte 690 Tore. Sein letztes war das WM-Finale 1978, als die UdSSR als amtierender Olympiasieger der BRD um Andreas Thiel, Heiner Brand, Joachim Deckarm und Kurt Klühspieß (Foto) 19:20 unterlag. Als Trainer wurde Maximov Olympiasieger (2000, 1992), Welt- (1997, 1993) und Europameister (1996) - er prägte mit seiner Taktik die erfolgreichste Zeit im russischen Handball. © imago Jackson Richardson (Frankreich, *14. Juni 1969) gewann zwar auch zahlreiche Vereins- und Nationaltitel, erhielt aber auch einige besondere persönliche Auszeichnungen: 1995 wurde er Welthandballer und Sportler des Jahres in Frankreich. Hier wurde er außerdem zum Spieler des Jahrhunderts gewählt und ihm wurde, gleichermaßen ob seines sportlichen Erfolges und seines Auftretens, der Titel "Ritter der französischen Ehrenlegion" verliehen. Von 1997 bis 2000 spielte er in der Bundesliga für den TV Großwallstadt und 2009 vor seinem Karriere-Ende für die Rhein-Neckar Löwen. Mit 417 Nationalspielen ist er nicht nur Rekordhalter Frankreichs, sondern landesübergreifend Rekordnationalspieler. © imago/Jan Huebner Olafur Stefansson (Island, *3. Juli 1973) lief von 1996 bis 2003 und von 2009 bis 2011 in der Bundesliga unter anderem für die Rhein-Neckar Löwen auf. Mit dem SC Magdeburg hingegen errang er zahlreiche Titel, darunter die Champions League und zweimal den EHF-Pokal. In seinem Heimatland Island ist er eine lebende Legende und Träger des isländischen Großritterkreuzes. Für Island warf er in 330 Spielen 1570 Tore, einzig Guðjón Valur Sigurðsson warf mehr. © imago Magnus Wislander (Schweden, * 22. Februar 1964) ist der Erste unter den Besten. Vom Handball-Weltverband IHF wurde der Schwede zum Welthandballer des Jahrhunderts gewählt. Sein Trikot hängt unter dem Hallendach der Ostseehalle, wo er von 1990 bis 2002 in 369 Spielen für den THW Kiel 1371 Tore erzielte. Er ist siebenmaliger deutscher und fünfmaliger schwedischer Meister, zweifacher EHF-Pokal- und dreifacher DHB-Pokalsieger, Weltmeister (1999, 1990), Europameister (2002, 2000, 1998, 1994) und dreimaliger Olympiazweiter (2000, 1996, 1992). Wislander ist auch in seiner Heimat zum Spieler des Jahrhunderts gewählt worden und sowohl Rekordspieler als auch -schütze. © imago/Bergmann Jerzy Klempel (Polen, * 23. April 1953, † 28. Mai 2004) gilt als der beste Handballer seines Landes im 20. Jahrhundert. Bei der WM 1978 erzielte Klempel von den 134 Treffern 47 Tore und wurde Torschützenkönig des Turniers. 1983 stellte er mit 19 Treffern für Frisch Auf Göppingen einen Rekord in der eingleisigen Bundesliga auf, der bis Juni 2009 Bestand hat. Klempel wurde sechsmal polnischer Meister und dreimal Bundesliga-Torschützenkönig. © imago

KOMMENTIEREN