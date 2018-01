Handball-EM 2018: Deutschland gegen Dänemark live im TV und im Online-Stream schauen

Es war ein Arbeitssieg. Mit einem 22:19 gegen Tschechien startete Handball-Europameister Deutschland in die Zwischenrunde des Turniers 2018 in Kroatien. Auch, weil sich die beiden Torhüter Andreas Wolff (26) vom THW Kiel und Silvio Heinevetter (33, Füchse Berlin) in überragender Form befinden. Schwach war dagegen die Offensivleistung der „Bad Boys“.

Bundestrainer Christian Prokop (39) reagierte vor der Partie Deutschland gegen Dänemark am Sonntag (Anwurf: 18.15 Uhr) in Varazdin und nominierte Rune Dahmke, Linksaußen und Teamkollege von Wolff in Kiel, für Maximilian Janke (Leipzig) nach. Eine für Experten sinnvolle Maßnahme. „Wenn du Dänemark schlagen willst, brauchst du acht bis zehn Tore nach Tempogegenstoß“, glaubt Berlins Geschäftsführer, Ex-Handball-Coach Bob Hanning (49). Bester Werfer gegen die überraschend starken Tschechen war Steffen Fäth (27, Füchse Berlin) mit acht Treffern. „Außer Fäth“, bemängelte Uwe Gensheimer (31, Paris Saint-Germain) anschließend im ZDF, „bekommen wir zu wenig Schwung in die gegnerische Abwehr.“