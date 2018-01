Handball-EM 2018: Deutschland gegen Slowenien live im TV und im Online-Stream schauen

Es ist angerichtet für eine erfolgreiche Titelverteidigung! Handball-Europameister Deutschland will in der Partie gegen Slowenien am Montag (18.15 Uhr) bereits die Weichen für die Zwischenrunde stellen. Im ersten Spiel in Zagreb gelang den Bad Boys gegen Montenegro ein klares 32:19. Die kroatische Hauptstadt mit ihrer 18.600 Zuschauern Platz bietenden Arena, die am 28. Januar Austragungsstätte des Finales sein wird, ist auch der Schauplatz der zweiten Begegnung der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop (46).