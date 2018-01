Handball-EM 2018: Deutschland gegen Spanien live im TV und im Online-Stream schauen

„Wir sind stärker als beim EM-Sieg 2016“, so hatten es Patrick Wiencek und Torhüter-Hexer Andreas Wolff kurz vor der EM 2018 in Kroatien in einem großen Interview mit SPORT BILD unisono erklärt. Nach der knappen 25:26-Pleite gegen Olympiasieger Dänemark steht der Titelverteidiger Deutschland gegen Spanien am Mittwoch (Anwurf: 20.30 Uhr) in der Arena Varazdin mit dem Rücken zur Wand.