Handball-EM 2018: Deutschland gegen Tschechien live im TV und im Online-Stream schauen

War das bitter! Auch im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Mazedonien (25:25) reichte es für Titelverteidiger Deutschland bei der Handball-EM in Kroatien nur zu einem Remis und damit ging für die „Bad Boys“ der Sieg in Gruppe C flöten! Mit dem letzten deutschen Angriff vergab Steffen Fäth (Füchse Berlin) mit einem Freiwurf. Mazedonien holte sich den Gruppensieg und Deutschland trifft nun am Freitag (Anwurf: 18.15 Uhr) in der nord-kroatischen Stadt Varazdin auf Tschechien.

DHB-Keeper Silvio Heinevetter (33, Füchse Berlin) in der ARD: „Man hat gesehen, dass auf diesem Niveau ein My entscheidet.“ Die Tschechen, seit 1996 noch nie bei einer EM-Endrunde unter den letzten Vier, machten in der Vorrunde in Varazdin beim 28:27 gegen Olympiasieger Dänemark von sich reden. Sie dürfen damit weiter in der 5.400 Zuschauer fassenden Arena Varazdin bleiben.

Deutschlands Handballer treffen in der Hauptrunde auf Tschechien, Dänemark und Spanien. © imago

Von den drei Zwischenrundengegnern scheinen sie nach den Dänen und Vize-Europameister Spanien zumindest vom Papier her der leichteste Gegner für die „Bad Boys“ zu sein. Dass zwei Unentschieden – die DHB-Auswahl patzte zuvor schon im zweiten Spiel gegen Slowenien – aber kein schlechtes Omen sein müssen, zeigte sich bei der erfolgreichen EM 2016 in Polen. Damals gab es für die „Bad Boys“ in der Vorrunde ebenfalls nur zwei Zähler, dann aber ging es über die Stationen Ungarn, Russland und Dänemark ins Halbfinale. Dieses steigt am kommenden Freitag, 26. Januar, in der kroatischen Hauptstadt Zagreb.

Jens Kürbis begleitet für den Sportbuzzer die EM in Kroatien. Das Auftaktspiel des Gastgebers verfolgte er im Stadtzentrum. © Jens Kürbis/Montage

Wie sehe ich Handball-EM 2018: Deutschland gegen Tschechien live im TV?

Die Handball-EM 2018 wird im Wechsel von ARD und ZDF übertragen. Handball-EM 2018: Deutschland gegen Tschechien live im TV wird am Freitag ab 18.05 Uhr im ZDF gezeigt. Reporter ist Christoph Hamm. Experte an der Seite von Moderator Yorck Polus ist der 101-malige deutsche Nationalspieler Sven-Sören Christophersen (32).

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt Handball-EM 2018: Deutschland gegen Tschechien in seiner Mediathek und auf seiner Homepage im kostenlosen Live-Stream. Die EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es kostenlos auch im Live-Stream beim Internet-Sender handball-deutschland.tv. Dieser Online-Kanal lässt sich auch auf TV-Geräten und Smart-TVs ansehen.

