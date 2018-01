Handball-EM 2018: Deutschland verliert Krimi gegen Dänemark

Die deutschen Handballer haben bei der EM in Kroatien auf dem Weg ins Halbfinale einen bitteren Rückschlag erlitten. Im Topspiel unterlag der Europameister am Sonntag in Varazdin trotz lange starker Abwehrleistung Olympiasieger Dänemark mit 25:26 (9:8).

Mit gesenktem Kopf stand Uwe Gensheimer in den Arena-Katakomben. Ob er etwas mitnehme aus der Partie, wurde er gefragt. Er senkte den Blick, meinte leise: „Na, klar!“ Der Kapitän wusste: Die Mission Titelverteidigung steht vor dem Aus. Deutschlands Handballer hatten bei der EM in Kroatien gegen Dänemark ihr bestes Spiel gezeigt, standen nach dem 25:26 (9:8) gegen den Olympiasieger aber mit leeren Händen da. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. Schützenhilfe der Konkurrenz und ein Sieg im Hauptrunden-Showdown am Mittwoch gegen Vize-Europameister Spanien (20.30 Uhr/ZDF). Abwehrturm Finn Lemke glaubt daran: „Wir können nach dem Spiel alle in den Spiegel schauen. Wir haben alles gegeben. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, aus dem wir viel Energie mitnehmen.“

Vor dem Spiel hatte Bundestrainer Christian Prokop erneut mit dem Personal rochiert. Nach einem nächtlichen Besuch beim „Kroaten um die Ecke“ mit Fleisch und Pommes satt, hatte er den Bad Boys noch einen Europameister als Nachtisch serviert. Rune Dahmke rückte für den Leipziger Maximilian Janke ins Team. „Ich will Uwe entlasten, ein starkes Duo auf Linksaußen haben“, sagt er. Wohlwissend, dass der Käptn im Turnier einige Fehlwürfe zu viel hatte. Das sollte so bleiben. Erneut agierte Gensheimer unglücklich, verwarf in der Anfangsphase einen Siebenmeter. Dafür stachen andere Trümpfe - die Abwehr. Über das Bollwerk und einem guten Andreas Wolff im Tor bissen sich die Deutschen ins Spiel. Denn im Angriff klemmte es erneut, spielten die Deutschen mutlos und ohne jegliche Konsequenz im Abschluss. Es dauerte zehn Minuten bis das erste Tor fiel. Als Julius Kühn zum 2:2 nachlegte, war dies allerdings der Brustlöser – auch für den bis dato verunsicherten Melsunger selbst. Die Bad Boys merkten: Goliath Dänemark wankt. Auch wenn es im Angriff noch nicht der erhoffte „Dosenöffner zur Leichtigkeit“ (Hanning) war, spielte sich die Abwehr in einen Rausch, verdichtete auf schnellen Beinen exzellent die Räume. Prädikat: Weltklasse. Die Dänen-Angriffe, sie prallten wie an einer Gummiwand ab. Der hochgelobte Rückraum um Superstar Mikkel Hansen – abgemeldet. Das Spiel unter Freunden - gleich zwölf der 16 Dänen plus Trainer Nikolaj Jacobsen stehen in der Bundesliga in Lohn und Brot - wurde zu einer Schlacht der Abwehrreihen, auch einem erstklassigen „Battle“ zweier Kieler, den Keepern Andreas Wolff und Niklas Landin.

Die Zuversicht, das Selbstbewusstsein der Deutschen, es wuchs mit jeder gelungenen Aktion. Erst recht nach der ersten Führung (7:6/25./Weinhold), der ersten Zwei-Tore-Führung (9:7/29./Häfner). Dänen-Coach Nicolai Jacobsen tobte zur Pause - auch, weil sein Team zwei Würfe neben das verwaiste deutsche Tor gesetzt hatte, Pässe nicht ankamen. Jacobsen Gemütszustand sollte sich nicht ändern. Denn auch nach der Pause (9:8) blieben die Deutschen in einem intensiven Spiel obenauf. Vieles erinnerte an das „Alles oder Nichts“-Spiel vor zwei Jahren in Krakau, das die Deutschen mit 25:23 gewannen, so den Weg zu Gold ebneten. Geschichte, die sich in Vrazdin nicht wiederholen sollte. Denn Mitte der zweiten Halbzeit drehten die Dänen das Spiel. Kleinigkeiten entschieden. Mal war es eine verschenkte schnelle Mitte (Pekeler), mal ein Fehlabspiel zu viel (Kühn). „Das waren ein paar Fehler im Angriff zu viel“, meinte Steffen Weinhold. Auch die Abwehr inklusive beide Keeper bekam nicht mehr den Zugriff. „Wir waren da meist eine halbe Sekunde zu spät“, gestand Lemke. Dänemark zog auf 24:21 weg – die Entscheidung. Die Aufholjagd mit einem starken Dahmke (spektakuläre Parade, vier Treffer – ein Gewinn) reichte nicht, auch wenn die Deutschen kurz vor Schluss noch einmal in Ballbesitz kamen. Die Zeit war abgelaufen. Lemke gestand: „Diese Niederlage tut verdammt weh.“ Rune Dahmke wollte das so nicht stehen lassen: „Wir haben noch eine Chance gegen Spanien. Wir werden gewinnen.“ Nur das allein reicht nicht.

So ticken die deutschen Handball-Nationalspieler Torhüter - Andreas Wolff: EM-Held von 2016; Kraftraum-Junkie, aber so beweglich, dass er das Bein bis zur Latte biegen kann; Stunde vor dem Spiel nicht mehr ansprechbar; liebt Pfannkuchen; Spitzname: „Andi“ © dpa Torhüter - Silvio Heinevetter: Paraden und Psychotricks sind sein Ding, richtiger Typ, der polarisiert; bester Darts-Werfer; Spitzname: „Heine“ © dpa Flügelzange - Uwe Gensheimer: Typ Schwiegermutter-Traum, der einziger „Ausländer“ im Team, spielt in Paris; der Mann mit dem Gummihandgelenk, hat ein Sockenlabel „UANDWOO“ © dpa Flügelzange - Patrick Groetzky: DJ im Team, Sportverrückter, auch vor der Glotze, Bayern-Fan, studiert Medien- und Kommunikationsmanagement © dpa Flügelzange - Tobias Reichmann: Sprungwunder und ein „Flummi“ auf Rechtsaußen; eiskalt von der Siebenmeterlinie, dreifacher Champions-League-Sieger (mit Kiel und Kielce) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Fäth: Hesse, der Rahmschnitzel liebt; verlässt das Hotelzimmer nur zum Essen und zum Handballspielen; Gegenentwurf einer Plaudertasche, bodenständig (Tattoo auf dem Unterarm trägt die Namen seiner Eltern) © dpa Rückraum-Achse - Julius Kühn: Eisenbrecher, selbst im Training; Mann mit Dynamit im Arm © dpa Rückraum-Achse - Paul Drux: Kraftpaket mit den schnellen Beinen (starkes Eins gegen Eins), wollte nach erster Handball-Enttäuschung als D-Jugendlicher beim SSV Marienheide eigentlich mit Handball aufhören © dpa Rückraum-Achse - Maximilian Janke: stiller EM-Debütant, bekam Neujahr den Anruf, dass er zum EM-Lehrgang kommen soll, fällt auf, dass er unauffällig ist; Musterschüler, für Bundestrainer Prokop der „am meisten unterschätzte Handballer“ © dpa Rückraum-Achse - Philipp Weber: Spielmacher und Torjäger, war bereits Bundesliga-Torschützenkönig, EM-Debütant, schaffte nach Fußbruch im November noch den Sprung ins EM-Team, Modellathlet, Hobby: Angeln © dpa Rückraum-Achse - Kai Häfner: 2016: von der Couch zu EM-Gold; Typ Wühler, der gegen Abwehrmauer anrennt; studierter Sportwissenschaftler; Familienmensch und Sunnyboy (posierte auf einer Sonnenbank) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Weinhold: Rückraumwühler, der flache Hierarchein und leise Töne liebt, Hobbybergsteiger, hat bereits den Kilimandscharo bestiegen und leidenschaftlicher Fußballfan © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Finn Lemke: 2,10-m-Riese; Aggressive Leader“ mit zartem Flaum; lebt mit Schuhgröße 47 auf kleinem Fuß; in der niedersächsischen Provinz (Schwanewede) entdeckt © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Hendrik Pekeler: 2,03-m-Abwehrkante; einst Partylöwe, jetzt Musterprofi und Couchpotato mit zwei Hunden und Doppelhaushälfte in den Weinbergen bei Karlsruhe; stolzer Papa © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Patrick Wienceck: Bär am Kreis, Spitzname: „Bamm Bamm“, mag die Härte im Spiel, pokert gern © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Jannik Kohlbacher: Fitness-Freak, „Kohli“ stemmt 160 kg beim Bankdrücken; Frisur wie ein Lego-Männchen; braucht ein halbes Kilo Gel, um vor dem Spiel seine Haare zu fixieren © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Bastian Roscheck: Teamplayer, unheimlich beweglicher, aggressiver Abwehrspieler, sagte für EM-Lehrgang seine Hochzeit ab. Jetzt wurde er vorzeitig nach Hause geschickt © dpa

