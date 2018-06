Deutschland bekommt den Zuschlag zur Handball-EM 2024 - TUI-Arena als Standort? (mit Galerie!)

Die Handball-EM 2024 findet in Deutschland statt. Das entschied die Europäische Handball-Föderation (EHF) in Glasgow. Der dreimalige Weltmeister ist vom 12. bis zum 28. Januar 2024 das erste Land, das alleiniger Ausrichter eines auf 24 Mannschaften vergrößerten EM-Turnieres sein wird. Die Turniere zuvor werden von mehreren Ländern gemeinsam veranstaltet. Die gute Nachricht für die Region: 2024 könnte auch in der TUI-Arena in Hannover gespielt werden. Wo sonst noch der Ball fliegen könnte, zeigt euch unsere Galerie.