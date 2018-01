Handball-EM: Deutschland besiegt Tschechien nach starker Schlussphase

Anzeige

Mit geballter Faust und einem „Das ist das Erfolgserlebnis, was ich mir erhofft hatte“, kam Finn Lemke in die Mixedzone. Da, wo Journalisten direkt nach Spielschluss hinter Metallgittern gefühlsechte Emotionen abfordern, war die Erleichterung zu spüren. Aber auch Trotz, es allen Zweiflern gezeigt zu haben. „Die Mannschaft ist in sich gewachsen, zusammengerückt, hat sich nicht von der Debatte von Außen beeinflussen lassen“, gab sich Bob Hanning überraschend dünnhäutig. Die Kritik nach den zuletzt keinesfalls überzeugenden Auftritten hatte auch dem sonst so umtriebigen DHB-Vize zugesetzt.

Die Achterbahn der Gefühle, sie war auch Bundestrainer Christian Prokop anzusehen: „Das war ein sehr bedeutendes Spiel, das hat man am Nervenkostüm einiger gesehen.“ Vor 2130 Zuschauern hatte er erneut überrascht, im rechten Rückraum Kai Häfner das Vertrauen für die Startsieben gegeben. Dafür ließ er den zuletzt starken Steffen Weinhold bis zur 26. Minute auf der Bank schmoren. Ein Fehlgriff, zunächst ohne Folgen.

Denn Häfners Pendant auf links, Steffen Fäth, drehte auf. Der bis dato verunsicherte Berliner, der „viel Zuspruch und Streicheleinheiten braucht“, wie Hanning in kleiner Runde gern erzählt, wirkte wie ausgewechselt, als ob er einen Zaubertrank bekommen hätte. Mutig, mit Tempo in die Lücken stoßend, nahm er sich Würfe, warf, traf, ließ sich auch von Fehlversuchen nicht irritieren. Da auch Heinevetter mit teils spektakulären Paraden der Abwehr Sicherheit gab, war das DHB-Team obenauf (7:5/15.).

Jens Kürbis über #GERCZE Das war wieder ein knappes Ding für Deutschlands Handballer. Unser Reporter Jens Kürbis mit seiner Einschätzung zum Spiel gegen die Tschechen!

Doch die Bad Boys schlugen kein Kapital daraus, standen sich selbst im Weg. Uwe Gensheimer und Patrick Groetzky warfen im Tempogegenstoß leichtfertig hochkarätige Chancen weg. Julius Kühn, der in der Bundesliga alles kurz und klein wirft, setzte seine Würfe neben das Tor. Auch Häfner blieb blass. Mit jedem Fehler mehr, schmolz das Selbstvertrauen – und das kollektiv. Allein Fäth und Heinevetter hielten die Deutschen im Spiel. Heinevetter sogar mit einer Weltklasse-Leistung. Er parierte bis zur Pause fast 50 Prozent der Würfe. Die halbe Miete! Doch das reichte nicht. Die Deutschen, die nach 30 Minuten eine verheerende Offensiv-Quote - 22 Würfe/9 Treffer – hatten, waren mit dem 9:10-Rückstand zur Pause noch gut bedient.

Mut- und konzeptloser Beginn

Mutlos, ideenlos, konzeptlos. Da setzte sich fort. Doch als die Deutschen beim 16:18 (48.) am Boden lagen, standen sie wieder auf. Ein Schlüsselmoment war dabei der Wechsel im Tor. Andreas Wolff vernagelte in der Schlussphase seinen Kasten, kassierte in den letzten zwölf Minuten nur einen Treffer, parierte beim 19:18 (56.) auch einen Siebenmeter von Tschechen-Torjäger Ondrej Zdrhala. Ein Big Point, ein spielentscheidender. „Ich hatte das Gefühl, mit einem Wechsel einen Impuls geben zu müssen“, erklärte Prokop seine Entscheidung. Und: Er ging mit seiner Ansage, in der Schlussphase bedingungslos auf den siebten Feldspieler zu setzen ein hohes Risiko. Die Taktik wurde belohnt. Mit sechs Treffern in Folge zogen die Bad Boys auf 22:18 davon.

„Am Ende hatten wir mehr Durchschlagskraft. Wichtig war, dass sich die die Mannschaft nicht aufgegeben hat“, sagte Prokop nach dem Sieg, der Mut macht. Hanning hofft, dass es der Befreiungsschlag ist: „Ich hoffe, wir kriegen jetzt die nötige Lockerheit. Was wir jetzt brauchen, das ist positive Energie.“ Sagte es mit finsterem Blick und verschwand.

DHB-Auswahl kann Führung nicht ausbauen

Da auch Häfner und Philipp Weber nicht aus der Distanz trafen, versäumte es die DHB-Auswahl, ihre erste Zwei-Tore-Führung (7:5/15.) auszubauen. Stattdessen zogen die Tschechen, die in der Vorrunde schon Olympiasieger Dänemark düpiert hatten, mit einem 3:0-Lauf wieder vorbei.

Einziger Lichtblick in der Offensive war Fäth, der aber weitgehend auf sich allein gestellt war. Fünf Minuten vor der Halbzeit brachte Prokop daher Steffen Weinhold. Doch auch der beste DHB-Schütze aus dem Mazedonien-Spiel konnte nicht verhindern, dass der Titelverteidiger mit einem Pausenrückstand in die Kabine ging. „Außer Fäth kommen wir mit zu wenig Schwung auf die gegnerische Abwehr“, stellte Gensheimer in der Pause im ZDF fest. „Es ist viel zu leicht für die Tschechen, unseren Angriff zu unterbinden.“

Heinevetter überragt

Auch nach dem Wechsel wurde es nicht viel besser, denn immer wieder wurden vorne leichte Bälle verworfen. Einzig der überragende Heinevetter hielt das DHB-Team im Spiel. Selbst als in der 42. Minute erstmals wieder eine Führung gelang, gab dies keine Sicherheit. So blieb es spannend bis zur Schlussphase, in der die deutsche Mannschaft das bessere Ende für sich hatte. Vor allem eine Sechs-Tore-Serie von 16:18 auf 22:18 und Torhüter Wolff retteten den wichtigen Sieg.

So ticken die deutschen Handball-Nationalspieler Torhüter - Andreas Wolff: EM-Held von 2016; Kraftraum-Junkie, aber so beweglich, dass er das Bein bis zur Latte biegen kann; Stunde vor dem Spiel nicht mehr ansprechbar; liebt Pfannkuchen; Spitzname: „Andi“ © dpa Torhüter - Silvio Heinevetter: Paraden und Psychotricks sind sein Ding, richtiger Typ, der polarisiert; bester Darts-Werfer; Spitzname: „Heine“ © dpa Flügelzange - Uwe Gensheimer: Typ Schwiegermutter-Traum, der einziger „Ausländer“ im Team, spielt in Paris; der Mann mit dem Gummihandgelenk, hat ein Sockenlabel „UANDWOO“ © dpa Flügelzange - Patrick Groetzky: DJ im Team, Sportverrückter, auch vor der Glotze, Bayern-Fan, studiert Medien- und Kommunikationsmanagement © dpa Flügelzange - Tobias Reichmann: Sprungwunder und ein „Flummi“ auf Rechtsaußen; eiskalt von der Siebenmeterlinie, dreifacher Champions-League-Sieger (mit Kiel und Kielce) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Fäth: Hesse, der Rahmschnitzel liebt; verlässt das Hotelzimmer nur zum Essen und zum Handballspielen; Gegenentwurf einer Plaudertasche, bodenständig (Tattoo auf dem Unterarm trägt die Namen seiner Eltern) © dpa Rückraum-Achse - Julius Kühn: Eisenbrecher, selbst im Training; Mann mit Dynamit im Arm © dpa Rückraum-Achse - Paul Drux: Kraftpaket mit den schnellen Beinen (starkes Eins gegen Eins), wollte nach erster Handball-Enttäuschung als D-Jugendlicher beim SSV Marienheide eigentlich mit Handball aufhören © dpa Rückraum-Achse - Maximilian Janke: stiller EM-Debütant, bekam Neujahr den Anruf, dass er zum EM-Lehrgang kommen soll, fällt auf, dass er unauffällig ist; Musterschüler, für Bundestrainer Prokop der „am meisten unterschätzte Handballer“ © dpa Rückraum-Achse - Philipp Weber: Spielmacher und Torjäger, war bereits Bundesliga-Torschützenkönig, EM-Debütant, schaffte nach Fußbruch im November noch den Sprung ins EM-Team, Modellathlet, Hobby: Angeln © dpa Rückraum-Achse - Kai Häfner: 2016: von der Couch zu EM-Gold; Typ Wühler, der gegen Abwehrmauer anrennt; studierter Sportwissenschaftler; Familienmensch und Sunnyboy (posierte auf einer Sonnenbank) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Weinhold: Rückraumwühler, der flache Hierarchein und leise Töne liebt, Hobbybergsteiger, hat bereits den Kilimandscharo bestiegen und leidenschaftlicher Fußballfan © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Finn Lemke: 2,10-m-Riese; Aggressive Leader“ mit zartem Flaum; lebt mit Schuhgröße 47 auf kleinem Fuß; in der niedersächsischen Provinz (Schwanewede) entdeckt © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Hendrik Pekeler: 2,03-m-Abwehrkante; einst Partylöwe, jetzt Musterprofi und Couchpotato mit zwei Hunden und Doppelhaushälfte in den Weinbergen bei Karlsruhe; stolzer Papa © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Patrick Wienceck: Bär am Kreis, Spitzname: „Bamm Bamm“, mag die Härte im Spiel, pokert gern © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Jannik Kohlbacher: Fitness-Freak, „Kohli“ stemmt 160 kg beim Bankdrücken; Frisur wie ein Lego-Männchen; braucht ein halbes Kilo Gel, um vor dem Spiel seine Haare zu fixieren © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Bastian Roscheck: Teamplayer, unheimlich beweglicher, aggressiver Abwehrspieler, sagte für EM-Lehrgang seine Hochzeit ab. Jetzt wurde er vorzeitig nach Hause geschickt © dpa

