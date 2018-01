Handball-EM: Deutschland verpatzt Gruppenfinale gegen Mazedonien

Anzeige

„Nein!“ Hendrik Pekeler wollte nichts sagen, marschierte mit gesenktem Kopf an den hinter Metallgittern wartenden Journalisten vorbei. Bob Hanning, der umtriebige DHB-Vizepräsident, nahm derweil kein Blatt vor den Mund: „Wir sind ab jetzt zum Siegen verdammt.“ Deutschlands Handballer haben bei der EM in Kroatien mit einem 25:25 (12:11) gegen Mazedonien den erhofften Gruppensieg verpasst. Die Mission Titelverteidigung ist angesichts der in der Hauptrunden nun kommenden Schwergewichte, wie Olympiasieger Dänemark und Vize-Europameister Spanien, in weite Ferne gerückt.

„Wir haben einfach im Angriff kein Mittel gefunden“, legte Hanning den Finger in die Wunde und ärgerte sich über den „vergebenen Matchball“. Denn die Deutschen, die in der Hauptrunde in Varazdin jetzt am Freitag ran müssen, hatten noch die Chance zum Sieg. Nach einer spektakulären Parade von Silvio Heinevetter, der quer in der Luft liegend den Wurf von Stojanche Stoilov abgewehrt hatte, waren den Bad Boys nach einer Auszeit noch elf Sekunden geblieben. Doch Philipp Weber hatte statt auszuspielen Patrick Groetzky mit einem langen Pass auf die rechte Seite bedient. Doch Groetzky wurde abgedrängt. Die Chance zum Sieg – weggeworfen.

„Da hat er keine glückliche Entscheidung getroffen“, meinte Bundestrainer Christian Prokop, der ein „zähes, ein intensives Spiel“ gesehen hatte, „in dem viele unter ihren Möglichkeiten geblieben sind“. Die Ausnahme: Steffen Weinhold, mit acht Treffern bester Werfer, aus dem Rückraum der Einzige mit Durchschlagskraft. Der Start der Deutschen - wieder holprig. Die Defensive – zunächst mit Pekeler und Patrick Wiencek im Mittelblock - bekam vor allem die mazedonischen 110-Kilo-Bären am Kreis, Stojanche Stoilov und und Zharko Peshevski, nicht in den Griff. Offensiv fehlte es an Ideen, an Durchschlagskraft. Prokops Mannschaft ließ Kreativität vermissen, im Aufbau haperte es an Tempo und Variabilität. Mazedonien, der EM-Elfte von 2016, der von Beginn an auf den siebten Feldspieler als taktisches Mittel setzte, führte so 5:2 (8.). Dass es nicht schlimmer kam, lag an der guten Defensive.

Handball-EM: Jens Kürbis über Deutschland gegen Mazedonien

Die Deutschen brauchten gut einen Viertelstunde, um in den Bad-Boy-Modus zu finden. Das lag auch an Rückkehrer Finn Lemke. Nach 3:30 Minuten schickte Prokop den Hünen mit einem „Geh rein!“ aufs Feld. Der zum EM-Start verschmähte „Aggressive Leader“ gab der Abwehr das erhoffte Mehr an Körperlichkeit, im Verbund mit einem sich steigernden Andreas Wolff im Tor auch Sicherheit und Präsenz. Vor allem der Star der Mazedonier, Wurfmaschine Kiril Lazarov, bekam dies zu spüren. „Man hat gesehen, was Finn uns geben kann. Er hat ein hervorragendes Spiel gemacht“, lobte Wolff. Auch Prokop fand: „Lemke hat uns weitergeholfen, die Abwehr stabiler gemacht.“ Als Patrick Wiencek in der zweiten Welle zur Führung traf (8:7/19.), Wühler Weinhold Lücken fand, Flügelflitzer Tobias Reichmann nach gehaltenem Wolff-Siebenmeter zum 12:9 (26.) netzte, schien wieder alles gut. Denkste! Fehlwürfe (Reichmann-Konter), Fehlabspiele – die Deutschen raubten sich ihre eigene Sicherheit, blieben aber zur Pause vorn (12:11).

Statistik zum Mazedonien-Spiel: Die deutschen Handballer im Fokus Andreas Wolff: 25 Schüsse, 7 Paraden (28 Prozent); Spielzeit 37:22 Minuten. © dpa Silvio Heinevetter: 9 Schüsse, 3 Paraden (33 Prozent); Spielzeit 12:43 Minuten. © dpa Uwe Gensheimer: 7 Würfe, 5 Tore (71 Prozent); Spielzeit: 56:36 Minuten. © dpa Finn Lemke: 0 Würfe, 0 Tore (0 Prozent); Spielzeit: 36:28 Minuten. © dpa Patrick Wiencek: 5 Würfe, 4 Tore (80 Prozent); Spielzeit: 45:28 Minuten. © dpa Tobias Reichmann: 2 Würfe, 1 Tore (50 Prozent); Spielzeit: 27:15 Minuten. © dpa Hendrik Pekeler: 1 Wurf, 1 Tor (100 Prozent); Spielzeit: 55:33 Minuten. © dpa Steffen Weinhold: 11 Würfe, 8 Tore (73 Prozent); Spielzeit: 50:20 Minuten. © dpa Philipp Weber: 5 Würfe, 2 Tore (40 Prozent); Spielzeit: 13:34 Minuten. © dpa Steffen Fäth: 5 Würfe, 2 Tore (40 Prozent); Spielzeit: 18:33 Minuten. © dpa Patrick Groetzki: 1 Wurf, 1 Tor (100 Prozent); Spielzeit: 32:03 Minuten. © dpa Kai Häfner: 2 Würfe, 0 Tore (0 Prozent); Spielzeit: 3:08 Minuten. © dpa Maximilian Janke: 1 Wurf, 0 Tore (0 Prozent); Spielzeit: 6:44 Minuten. © dpa Julius Kühn: 0 Würfe, 0 Tore (0 Prozent); Spielzeit: 4:17 Minuten. © dpa Paul Drux: 5 Würfe, 1 Tore (20 Prozent); Spielzeit: 20:11 Minuten. © dpa

Die zittrigen Hände blieben aber. Im Angriff war keine Struktur, keine Hierarchie zu erkennen, zudem wechselte Prokop vogelwild durch. „Diese vielen Wechsel verstehe ich nicht, da kommt keine Ruhe, keine Ordnung ins Spiel“, schüttelte auch Ex-Welthandballer Daniel Stephan auf der Tribüne mit dem Kopf. Da die Abwehr inklusive Wolff auch keinen Zugriff mehr fand, drohte nach 42 Minuten die Partie beim 16:19 zu entgleiten. Doch die Bad Boys kamen zurück. Mit einem guten Silvio Heinevetter im Tor (ab 43.) und einem mehr und mehr Verantwortung übernehmenden Weinhold. Der Kieler war es auch, der zur erneuten Führung traf (21:20/52.). Doch für den Sieg reichte es in einer erneut turbulenten Schlussphase nicht.

Was’n Krimi. Ich dreh durch. 25:25 gegen Mazedonien 🇩🇪🇲🇰 Geiler Fight. Heinevetter , der Held. Wienczek & Weinhold überragend. Wir gehen in die Hauptrunde mit mindestens 2 Punkten ✌🏼Respekt an Mazedonien. Sehr clever gespielt. Auf geht’s @DHB_Teams ✊🏼HF bleibt das Ziel 🏁 — Stefan Kretzschmar (@73Kretzschmar) January 17, 2018

Frust pur bei Pekeler & Co. - aber nicht bei Lemke: „Ich freue mich, dass ich zurück bin. Ich hab' richtig Bock auf die Hauptrunde. Jetzt kommt doch erst die heiße Phase.“

Deutschlands Handballer treffen in der EM-Hauptrunde auf Außenseiter Tschechien, Dänemark und Spanien. Die Iberer sicherten sich trotz einer 22:25-Niederlage zum Vorrundenabschluss gegen Dänemark den Sieg in der Gruppe D. Bei Punktgleichheit mit den Dänen und Tschechen (alle 4:2) gab das beste Torverhältnis im Dreiervergleich den Ausschlag zugunsten Spaniens. Den letzten freien Platz in der Hauptrunde sicherte sich der WM-Dritte Slowenien durch ein 28:19 gegen Montenegro. Die Slowenen nehmen allerdings nur einen Zähler aus dem Remis gegen Deutschland mit und sind damit vorerst Letzter der Hauptrundengruppe II, die von Mazedonien (3:1) angeführt wird. Die anderen vier Teams haben 2:2 Punkte auf dem Konto.

So ticken die deutschen Handball-Nationalspieler Torhüter - Andreas Wolff: EM-Held von 2016; Kraftraum-Junkie, aber so beweglich, dass er das Bein bis zur Latte biegen kann; Stunde vor dem Spiel nicht mehr ansprechbar; liebt Pfannkuchen; Spitzname: „Andi“ © dpa Torhüter - Silvio Heinevetter: Paraden und Psychotricks sind sein Ding, richtiger Typ, der polarisiert; bester Darts-Werfer; Spitzname: „Heine“ © dpa Flügelzange - Uwe Gensheimer: Typ Schwiegermutter-Traum, der einziger „Ausländer“ im Team, spielt in Paris; der Mann mit dem Gummihandgelenk, hat ein Sockenlabel „UANDWOO“ © dpa Flügelzange - Patrick Groetzky: DJ im Team, Sportverrückter, auch vor der Glotze, Bayern-Fan, studiert Medien- und Kommunikationsmanagement © dpa Flügelzange - Tobias Reichmann: Sprungwunder und ein „Flummi“ auf Rechtsaußen; eiskalt von der Siebenmeterlinie, dreifacher Champions-League-Sieger (mit Kiel und Kielce) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Fäth: Hesse, der Rahmschnitzel liebt; verlässt das Hotelzimmer nur zum Essen und zum Handballspielen; Gegenentwurf einer Plaudertasche, bodenständig (Tattoo auf dem Unterarm trägt die Namen seiner Eltern) © dpa Rückraum-Achse - Julius Kühn: Eisenbrecher, selbst im Training; Mann mit Dynamit im Arm © dpa Rückraum-Achse - Paul Drux: Kraftpaket mit den schnellen Beinen (starkes Eins gegen Eins), wollte nach erster Handball-Enttäuschung als D-Jugendlicher beim SSV Marienheide eigentlich mit Handball aufhören © dpa Rückraum-Achse - Maximilian Janke: stiller EM-Debütant, bekam Neujahr den Anruf, dass er zum EM-Lehrgang kommen soll, fällt auf, dass er unauffällig ist; Musterschüler, für Bundestrainer Prokop der „am meisten unterschätzte Handballer“ © dpa Rückraum-Achse - Philipp Weber: Spielmacher und Torjäger, war bereits Bundesliga-Torschützenkönig, EM-Debütant, schaffte nach Fußbruch im November noch den Sprung ins EM-Team, Modellathlet, Hobby: Angeln © dpa Rückraum-Achse - Kai Häfner: 2016: von der Couch zu EM-Gold; Typ Wühler, der gegen Abwehrmauer anrennt; studierter Sportwissenschaftler; Familienmensch und Sunnyboy (posierte auf einer Sonnenbank) © dpa Rückraum-Achse - Steffen Weinhold: Rückraumwühler, der flache Hierarchein und leise Töne liebt, Hobbybergsteiger, hat bereits den Kilimandscharo bestiegen und leidenschaftlicher Fußballfan © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Finn Lemke: 2,10-m-Riese; Aggressive Leader“ mit zartem Flaum; lebt mit Schuhgröße 47 auf kleinem Fuß; in der niedersächsischen Provinz (Schwanewede) entdeckt © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Hendrik Pekeler: 2,03-m-Abwehrkante; einst Partylöwe, jetzt Musterprofi und Couchpotato mit zwei Hunden und Doppelhaushälfte in den Weinbergen bei Karlsruhe; stolzer Papa © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Patrick Wienceck: Bär am Kreis, Spitzname: „Bamm Bamm“, mag die Härte im Spiel, pokert gern © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Jannik Kohlbacher: Fitness-Freak, „Kohli“ stemmt 160 kg beim Bankdrücken; Frisur wie ein Lego-Männchen; braucht ein halbes Kilo Gel, um vor dem Spiel seine Haare zu fixieren © dpa Abwehr-Wand und Kreisläufer - Bastian Roscheck: Teamplayer, unheimlich beweglicher, aggressiver Abwehrspieler, sagte für EM-Lehrgang seine Hochzeit ab. Jetzt wurde er vorzeitig nach Hause geschickt © dpa

