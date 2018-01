Handball-EM: Es brodelt zwischen Bundestrainer Prokop und den "Bad Boys"

Die Mannschaft hinterfragt Prokop

Der Bundestrainer gibt in den Tagen von Kroatien nicht immer eine glückliche Figur ab. Er wirkt wie ein Medizinstudent, der einen Patienten am offenen Herzen operieren muss und nicht weiß, welchen Schnitt er ansetzen soll. DHB-Vize Bob Hanning fühlte sich vermehrt berufen, wie ein Doktorvater an seine Seite zu rücken. Wenn Hanning aber Sätze sagte wie „da wurde der Christian eines Besseren belehrt“, „die Entscheidung, die hat der Christian ganz allein gefällt, aber wir haben vorher schon lange darüber gesprochen“ oder „der Christian lernt jeden Tag dazu“, klingt das, als ob er kurz davor ist, Prokop das Skalpell aus der Hand zu nehmen. Wenn sich Patrick Wiencek und Prokop, wie in der Schlussszene gegen Dänemark passiert, Nase an Nase gegenüberstehen, der Kieler ihn anschreit, passt das ins Bild. Auch, dass die Mannschaft sich gestern gegen eine Prokop-Ansage auflehnte, am Abend noch mal ins 45 Minuten entfernte Varazdin zu fahren, um sich eine Halbzeit des Spanien-Spiels anzuschauen. Das machte der Bundestrainer dann mit seinem Co allein.