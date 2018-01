Handball-EM: So waren die deutschen Spieler gegen Mazedonien drauf

Christian Prokop nahm mit versteinerter Miene einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche, seine Schützlinge standen mit gesenkten Köpfen auf dem Feld. Nach dem 25:25 (12:11) gegen Mazedonien und dem verpassten EM-Gruppensieg überwog bei Deutschlands Handballern am Mittwoch der Frust. Zwar zog der Europameister ohne Niederlage in die Hauptrunde, darf sich dort im Kampf um den Einzug ins Halbfinale aber keine weiteren Patzer mehr erlauben.

„Das war ein intensives Spiel“, sagte Prokop, der schon am Montag mit dem 25:25 gegen Slowenien einen Krimi erlebt hatte. Sekunden vor dem Ende hatte seine Mannschaft gegen Gruppensieger Mazedonien sogar noch die Chance zum Sieg, nach dem Keeper Silvio Heinevetter mit einer sensationellen Parade zwölf Sekunden vor dem Ende eine Niederlage verhinderte. „Wir spielen zu undiszipliniert die letzte Szene“, sagte der Bundestrainer verärgert. „Wahnsinn-Save von Heinevetter“, meinte Rechtsaußen Patrick Groetzki. „Wir haben natürlich in der Auszeit was angesagt mit der Hoffnung, dass der Außen reinkommt und frei zum Wurf kommt. Schade, um die zwei Punkte, es wäre mehr drin gewesen.“