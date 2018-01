Handball-EM: Überraschung - Lemke für Deutschland nachnominiert

Handball-Bundestrainer Christian Prokop holt bereits zum dritten Spiel bei der EM in Kroatien Europameister Finn Lemke überraschend zurück in seinen Kader. Lemke wird Bastian Roscheck ersetzen, wie Prokop am Dienstag in Zagreb ankündigte.

„Finn Lemke wird anreisen und uns im entscheidenden Spiel gegen Mazedonien unterstützen.“ Lemke sei in der Nacht informiert worden und werde noch am Dienstagabend in Zagreb zum Team stoßen.