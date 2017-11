Handball-Kritik von Hoeneß: Bundesliga-Boss schießt zurück - "Gehört sich nicht"

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. © imago/Montage

Andreas Görlitz: Er spielte zwischen 2004 und 2010 im Trikot der Bayern – und gründete nach einer schweren Verletzung in der Champions League die Band „Room77“. Görlitz konzentriert sich seit 2014 voll auf die Musik. © imago

Giovane Elber: Seit diesem Jahr ist die Vereinslegende Markenbotschafter des FCB, kündigte an, neben Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch nun auch Englisch zu lernen. 2009 ging seine Dinnershow „DoBrazil“, ein Mix aus brasilianischem Samba und Sterneküche, pleite. © imago

Jan Schlaudraff: Der ehemalige Nationalspieler beendete 2015 seine Karriere bei Hannover 96 – und wechselte danach die Seiten. Seit 2016 arbeitet er für die Kölner Agentur SportsTotal und hat dort Aufgaben in den Bereichen Beratung, Scouting und Betreuung übernommen. Die Agentur betreut unter anderem Toni Kroos von Real Madrid. © imago

Hasan Salihamidzic: „Brazzo“ war gemeinsam mit Giovane Elber und Bixente Lizarazu zunächst Markenbotschafter des FC Bayern. Der ehemalige Mittelfeldspieler beendete seine Karriere 2012 beim VfL Wolfsburg. Am 31. Juli wurde der Bosnier als neuer Sportdirektor des FCB vorgestellt - der Posten war zuvor vakant. © imago

Paolo Sergio: In der größten Stadt Brasiliens, in Sao Paulo, gründete der Weltmeister von 1994 und Champions-League-Sieger von 2001 eine Kirche. Für den zweimaligen deutschen Meister spielt der Glauben eine wichtige Rolle. © imago

Stefan Effenberg: Nach seiner Trainer-Station beim SC Paderborn ist der „Tiger“ weiter im Fernsehen präsent: Nicht nur als Fußball-Experte, sondern zuletzt auch in der Gameshow „Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena“. © imago