Handball-Kuriosum: Bundesligist schickt Amateurteam zu Champions-League-Spiel

Die Rhein-Neckar Löwen opfern ihren Traum vom Triumph in der Champions League und haben damit im eskalierten Terminstreit zwischen der Handball-Bundesliga und der Europäischen Handball-Föderation ein starkes Zeichen gesetzt. Während der deutsche Rekord-Champion THW Kiel am Donnerstag auf Druck der EHF sein wertvolles Heimrecht im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen Pick Szeged tauschte, blieben die Löwen hart und schicken nun am 24. März wegen des am gleichen Tag angesetzten Bundesliga-Topduells in Kiel ihre zweite Mannschaft zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Vive Kielce. „Das ist mehr als misslich und nicht gut für den Handball“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. „Wir sind uns darüber bewusst, dass es damit zu keinem sportlich fairen Vergleich kommen wird. Das tut uns sehr leid, aber wir werden aktuell durch die Haltung der Verbände zu diesem Schritt gezwungen. Der Schaden, der hier an unserer Sportart verursacht wird, ist enorm. Die Rhein-Neckar Löwen werden sich aber nicht erneut zum Spielball in diesem Streit machen lassen“, begründete Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann die mutige Entscheidung. Seit Tagen hatten die Vereine und Verbände über die drohende Terminkollision debattiert. Im Kern ging es darum, dass die Gegner der beiden deutschen Teams aufgrund der nationalen TV-Situationen auf die Austragung ihrer Heimspiele am 24. März bestanden und nicht zu einer Verlegung bereit waren.

Da auch die HBL wegen der Live-Übertragung in der ARD auf diesem Termin für das Topduell zwischen Kiel und den Löwen beharrte, hatte die EHF die beiden Bundesligisten zum Tausch des Heimrechts aufgefordert, um dadurch andere Spieltermine zu ermöglichen. Da ein Rückspiel vor heimischer Kulisse in der K.o.-Runde von entscheidendem Vorteil sein kann, ließen sich die Kieler darauf aber nur widerwillig ein. Die Löwen entschieden sich dagegen, obwohl dies ihre Chancen auf ein Weiterkommen gegen Null tendieren lässt. „Dieser Heimrecht-Tausch führt die sportliche Wertigkeit der gesamten Gruppenphase ad absurdum und wird dem Einsatz unserer Mannschaft für das Heimrecht im Rückspiel in keinster Weise gerecht“, kritisierte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi am Donnerstag. Der THW spielt nun am 21. März (19 Uhr) zunächst vor heimischer Kulisse und tritt am 1. April (17 Uhr) in Ungarn an. „Der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen der HBL und der EHF wird hier auf dem Rücken der Vereine und Spieler ausgetragen“, schimpfte Szilagyi und fügte hinzu: „Der Heimrecht-Tausch ist nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein emotionaler und wirtschaftlicher Schlag.“

Genau dies wollten die Löwen, die am 24. März (16.00 Uhr) in Kielce und am 1. April (19 Uhr) in Mannheim spielen, nicht hinnehmen. „Wir haben sowohl der EHF wie auch der HBL viele Lösungsvorschläge angeboten und bedauern es sehr, dass hier ein Machtkampf auf dem Rücken der Clubs und Spieler ausgetragen wird“, kritisierte Kettemann. „Das ist ein Armutszeugnis für unsere Sportart und ein noch nicht abzusehender Schaden.“ Denn ein Ende des Streits ist nicht abzusehen. „Das Risiko bleibt in den nächsten zwei Jahren bestehen“, sagte HBL-Geschäftsführer Bohmann. „Man muss damit rechnen, dass es erneut zu Terminkollisionen kommen kann.“

Handball-EM 2018: Das Zeugnis für die deutsche Mannschaft Andreas Wolff: Nicht so überragend wie beim EM-Sieg 2016. Spielte aber eine gute EM. Gesetzt für die Zukunft. Note 2. © dpa Silvio Heinevetter: Akzeptierte seine Rolle als Torhüter 1B. War da, wenn er gebraucht wurde. Note 3+. © dpa Rune Dahmke: Nachnominiert. Überragender Einsatz gegen Dänemark (Parade ist Quotenhit im Netz), brachte Energie ins Team. Gegen Spanien nur Durchschnitt, vergab den „Big Point“ zum 16:15. Note 3. © dpa Uwe Gensheimer: Seltsam gehemmt, auch in der Körpersprache. Ist er noch der richtige Kapitän? Note 5. © dpa Patrick Wiencek: Garant dafür, dass Deutschland die zweitbeste Abwehr im Turnier stellte. Überzeugte vorn mit kämpferischem Einsatz. Note 2-. © dpa Jannik Kohlbacher: Offensiv bester Kreisspieler. Bekam zu wenig Einsatzzeiten, wenn doch spielte er passabel. Note 3-. © dpa Julius Kühn: In der Vorrunde Totalausfall, ohne Selbstbewusstsein. Steigerte sich deutlich. Begann gegen Spanien zwar stark, ging aber mit unter. Note 4. © dpa Finn Lemke: Zu spät nachnominierter Abwehrchef, als „Aggressive Leader“ Impulsgeber im Team. Gab Abwehr und Torhütern Sicherheit. Note 2. © dpa Tobias Reichmann (rechts): Gefeiert für den verwandelten Siebenmeter beim Videobeweis-Krimi gegen Slowenien. Leider seine einzige auffällige Aktion im Turnier. Note 4. © dpa Patrick Groetzki: Litt unter schwachem Angriff, zu wenig eingebunden. Chancentod. Note 4-. Steffen Fäth: Ein starkes Spiel gegen Tschechien ist zu wenig. Verunsichert, bekam in der Vorrunde wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Hendrik Pekeler (links): In der Abwehr nicht immer überzeugend. Vorn fehlt ihm am Kreis der Passgeber. Note 3. © dpa Steffen Weinhold: Solide EM, stabilster Rückraumspieler. Tauchte gegen Spanien aber mit ab. Note 3. © dpa Maximilian Janke: EM-Novize, erst spät in den Kader berufen. Überfordert, die EM kam für ihn noch zu früh. Note 4-. © imago Philipp Weber: EM-Neuling. Schaffte den Durchbruch als Regisseur des deutschen Spiels, als ehemaliger Torschützenkönig, nicht. Zeigte nur 30 Minuten gegen Spanien seine Qualitäten, sonst eher verunsichert. Note 4. © dpa Kai Häfner: Weit unter seinen Möglichkeiten. Drehte erst auf, als alles verloren war. Bekam wenig Einsatzzeiten. Note 4. © dpa Paul Drux: Wegen eines Meniskusrisses endete die EM für ihn vorzeitig. In der Abwehr gut, im Eins gegen Eins nicht so stark, gehörte zu den Besseren. Note 3. © imago/Sven Simon Bastian Roscheck: Ein gutes Spiel gegen Montenegro. Überfordert gegen Sloweniens wendigen Spielmacher Zarabec, nach zwei Spielen aus dem Kader geflogen. Note 4-. © dpa

