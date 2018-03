Jetzt live: TSV Hannover-Burgdorf empfängt Frisch Auf Göppingen im Pokal-Viertelfinale

Siegen oder fliegen heißt es am Dienstagabend in der Tui-Arena (Beginn ist um 19 Uhr) für die Recken im Pokal-Viertelfinale. Gewinnen die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf, ziehen sie erstmals in der Vereinsgeschichte ins begehrte Final Four ein. Der Gegner ist Frisch Auf Göppingen, also ausgerechnet das Team, dass die Recken am Wochenende mit 30:19 deklassierte.

Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen: