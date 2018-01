Handball-Nationalspieler Häfner: "EM-Skandal? Das ist Quatsch!"

Das EM-Aus der Handballer, es wirkt nach. Von einem zerrütteten Verhältnis zwischen Trainer Christian Prokop und der Mannschaft war zuletzt die Rede und über allem steht die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Mit oder ohne Prokop? Bob Hanning, der Vizepräsident des deutschen Handball-Bundes (DHB), hat die Zukunft des Bundestrainers bislang offen gelassen. Man wolle das Ganze in Ruhe analysieren, mit allen sprechen, dann „eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen“. Am Montag hatte er auch Spieler kritisiert und nicht ausgeschlossen, ob man im Team „personell die eine oder andere Veränderung herbeiführen“ müsse.

Am Freitag kommen Mannschaft und Trainer zum All-Star-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl nach Leipzig (19.30 Uhr) zusammen. Doch was sagen eigentlich die Spieler? Kai Häfner, der das Team 2016 mit seinen Toren im Finale zum Titel warf, ist einer der ersten Nationalspieler, der ausführlich Klartext spricht.

Der Knoten ist bei uns nicht geplatzt. Wir sind nicht in den Flow gekommen, auf die entsprechende Welle. Es war alles ein bisschen holprig. Uns hat die Leichtigkeit und eine gewisse Lockerheit gefehlt. Die braucht man aber bei so einem Turnier.

Bundestrainer Prokop, der insgesamt keine gute Figur abgegeben hat, war offenbar ein Faktor. Wir beurteilen Sie seinen Job?

Es ist ja klar, dass bei uns allen nicht alles rund lief. Wir fahren gut damit, wenn wir jetzt alles in Ruhe analysieren und besprechen und schauen, wo die Ursachen lagen. Dann greifen wir neu an. Das nächste Projekt steht mit der WM im eigenen Land ja schon an. Aber ich bin gespannt, was bei den Gesprächen und Analysen, die Bob Hanning ja angekündigt hat, herauskommt.