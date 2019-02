"Nichts zu rütteln": Handball-Nationalspieler Kai Häfner bleibt bei den Recken

Kai Häfner macht klare Ansagen vor den nächsten Aufgaben der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga (Donnerstag, 19 Uhr, bei den Eulen Ludwigshafen) und im EHF-Cup (Sonnabend, 19.30 Uhr bei RK Nexe/Kroatien). Vor allem in eigener Sache: „Ich habe einen Vertrag bis Juni 2020, da gibt es nichts daran zu rütteln“, sagte der 29-Jährige am Mittwoch. Der Recken-Kapitän bleibt also an Bord und beendete mit dieser Aussage Spekulationen um einen Wechsel zum Ligakonkurrenten MT Melsungen. Die Gerüchteküche um Häfner war in den vergangenen Tagen ohnehin kalt geworden. Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter der Recken, bestätigte am Mittwoch nochmals: „Es gibt keine Anfrage aus Melsungen bezüglich Kai.“ Die Hessen haben zudem ihre Kader-Baustelle im rechten Rückraum – der Position, auf der der Recken-Vorzeigespieler agiert – geschlossen. Die erwartete Trennung vom Dänen Simon Birkefeldt wurde vollzogen, ihn ersetzt bei MT Stefan Salger, ein 22-Jähriger. Salger ist noch beim Bundesliga-Letzten in Ludwigshafen aktiv.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind Donnerstag, 14. Februar (19 Uhr): Die Eulen Ludwigshafen - TSV Hannover-Burgdorf (Bundesliga) ©

Vertrag des Routiniers läuft bis 2020 In der Pfalz werden sich Häfner und Salger am Donnerstag also nicht als künftige Teamkollegen begegnen. Im Melsunger Kader steht derzeit Michael Müller (34) als Rückraum-Linkshänder – und der Vertrag des Routiniers läuft bis 2020. Um Häfner schon ab 2019 zu verpflichten, müsste MT zuvor den laufenden Kontrakt mit dem in Melsungen beliebten Müller auflösen. Es bleiben aber auch nach Häfners Bekenntnis Fragen zum Recken-Rückraum offen. Wie entscheidet sich der Weltmeister? Offen ist die Zukunft von Häfners Recken-Kollegen im zentralen Rückraum, Morten Olsen. Der Vertrag des dänischen Weltmeisters und Olympiasiegers läuft im Sommer aus. „Wir sind in Gesprächen“, sagte Christophersen. Olsen hatte in der vergangenen Woche auf die Frage nach seinem Verbleib in Hannover geantwortet: „Ich weiß es nicht, man wird es sehen.“

Bilder vom Handballspiel zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem HC Eurofarm Rabotnik Urban Lesjak jubelt. ©

Morten Olsen hat Interesse geweckt Olsen hat sich mit seinen WM-Auftritten die Aufmerksamkeit der internationalen Eliteclubs geweckt, eine solche Station fehlt noch in seinem sportlichen Lebenslauf. Da der Recken-Regisseur im Herbst 35 Jahre alt wird, wäre jetzt wohl die letzte Chance, noch einmal Champions League zu spielen. Wird Patrail wieder fit? Ein weiterer Rückraum-Recke kann zurzeit nicht in eigener Sache werben. Mait Patrails Vertrag endet ebenfalls im Juni, der 30-Jährige ist nach einem Kreuzbandriss in der Reha. „Wir müssen abwarten, wie die Genesung läuft“, sagte Christophersen. Der Este war aber vor seiner Verletzung ein wichtiger Stabilisator in der Abwehr und bleibt in dieser Rolle wertvoll.