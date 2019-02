Ohne Häfner und Böhm: TSV Hannover-Burgorf mit Personalsorgen gegen Hamburg

Erst im Wartestand, dann nachnominiert, vom Titel geträumt – und doch ohne Medaille zurück in Hannover. Aber Kai Häfner hat das enttäuschende Ende der Heim-WM schnell abgehakt, schon am Donnerstag stieß er wieder zu den Recken und stemmte im Kraftraum Ge­wichte. „Ich fühle mich gut und habe richtig Lust auf die zweite Saisonhälfte“, sagt der Kapitän. Auch am Freitag bei der Vormittagseinheit steht er auf der Platte – wie Fabian Böhm und Morten Olsen. Häfner und Böhm beim Allstar-Game Anschließend fährt Häfner zusammen mit Böhm allerdings nach Stuttgart, wo am Abend das Allstar-Game einer Liga-Auswahl gegen die deutsche Nationalmannschaft stattfindet. „Mir war es wichtig, dass wir zumindest einmal wieder zusammen trainieren können, auch wenn ich Fabian und Kai natürlich gerne am Abend dabeigehabt hätte“, sagt Trainer Carlos Ortega.

So lief der Trainingsauftakt der Recken Carlos Ortega gibt Anweisungen. ©

Beim letzten Recken-Test der Winter-Vorbereitung am Freitag gegen den Zweitligisten HSV Hamburg (20.15 Uhr, Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf, Karten an der Abendkasse) fehlt das WM-Duo also. Die Fans in der alten Recken-Heimat be­kommen dafür den neuen Weltmeister zu sehen. Spielmacher Olsen stößt am Freitagvormittag zum Team und ist abends auch dabei. Wenigstens das. Denn Ortega fehlen mal wieder etliche Spieler. Zu Langzeitausfall Mait Patrail (Kreuzbandriss) gesellte sich erneut Pavel Atman ins Lazarett, der sich kurz vor der WM eine neue Fußverletzung zuzog. Außerdem haben Lars Lehnhoff und Nejc Cehte seit Wochen Knieprobleme. Auch Jung-Spieler Martin Hanne (Knöchel) fällt aus. Ortega muss improvisieren Ortega musste die gesamte Vorbereitung ohne Profis im Rückraum auskommen. Wie soll sich Hannover unter diesen Umständen perfekt auf den Start gegen Stuttgart am kommenden Donnerstag (19 Uhr, Tui-Arena) einstellen? Und wie soll nach zuletzt sieben Pleiten in Folge vor der Pause wieder Zug ins Recken-Spiel kommen? Nur mit Improvisation und den Talenten aus der Re­cken-Reserve?