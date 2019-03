Handball-Recken wollen gegen Tatanbánya nachlegen, Häfner hat Kontakt zu Melsungen

Völlig losgelöst von der Hochspannung des Derbys wagten die Recken ein Tänzchen. Der 32:29-Erfolg in Minden war der vierte Ligasieg in Folge. 2019 ist die TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga noch ungeschlagen. Zur Erinnerung: 2017 hatten die Recken mit sieben Pleiten am Stück abgeschlossen und waren vor der Winterpause auf Rang 14 abgerutscht. In der Tabelle haben sie sich jetzt auf Rang zehn hocharbeiten können. Das alljährlich formulierte Ziel der TSV – ein einstelliger Tabellenplatz – ist wieder zum Greifen nah. Jetzt will das Team von Trainer Carlos Ortega auch im EHF-Cup die Weichen stellen – in Richtung Viertelfinale. Das sollte eigentlich schon vergangenen Sonntag in Györ bei Grundfos Tatabánya passieren. Die Recken kassierte in Ungarn aber eine nicht eingeplante Niederlage. Jetzt müssen sie in den drei verbleibenden Spielen drei Siege einfahren, um als guter Gruppenzweiter ins Viertelfinale einzuziehen.

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Saisonhälfte 2018/19 - soweit sie bereits terminiert sind Sonntag, 3. März (13 Uhr): TSV Hannover-Burgdorf - Grundfos Tatabánya KC (EHF-Cup/Swiss Life Hall)

Gegen die Ungarn ist es ein Endspiel

Am Sonntag (13 Uhr) kommt Tatabánya zum Rückspiel in die Swiss-Life-Hall. Dann wollen die Recken wieder tanzen. „Wieder ein kleines Finale, das trichtert uns auch der Trainer ein“, sagt Vincent Büchner. Der 18-jährige Linksaußen spielte am Donnerstag in Minden für Cristian Ugalde durch – und warf den entscheidenden Treffer zum 31:28 rund zwei Minuten vor Schluss. Büchner, Veit Mävers, Joshua Thiele, Hannes Feise – ein Nachwuchsquartett half Hannover kräftig. Besonders am Donnerstag, aber auch schon in den vergangenen Wochen. „Für uns junge Spieler ist das ein Riesending. Natürlich wollen wir uns beweisen und das in uns gesetzte Vertrauen mit Dank und Leistung zurückzahlen“, sagt Büchner, während er nebenher Autogramme in Minden schreibt. „Bundesliga, immer vor so vielen Zuschauern, das packt einen und ist einfach geil!“, schwärmt er.

Grundfos Tatabánya KC - TSV Hannover-Burgdorf: Ilija Brozovic wirft vom Kreis. ©

Morten Olsen könnte wieder spielen

Angesichts der anhaltenden Personalsorgen im Profikader dürfen sich die Jungen auf weitere Einsatzzeiten freuen. Auch im EHF-Cup. „Es war sehr wichtig, dass es uns gelungen ist, die Kräfte zu verteilen“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen und lobte vor allem Veit Mävers. Ortega hatte dem 18-Jährigen für die letzten 20 Minuten die Verantwortung für den hakenden Spielaufbau gegeben. Mävers machte zwar auch Fehler, löste die Aufgabe aber „sehr smart“, wie Ortega bemerkte. Der Erfolg gibt beiden recht. Dennoch: Alle wären dankbar, wenn der eigentliche Spielmacher Morten Olsen morgen die Recken-Geschicke lenken könnte. Der dänische Weltmeister und Olympiasieger hatte sich am Donnerstag mit Magen-Darm-Problemen abgemeldet. Gestern ging es ihm schon besser. Es besteht also eine Chance auf einen Einsatz gegen Tatabánya.

MT Melsungen hat Kontakt zu Häfner

Kai Häfner ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Der Recken-Kapitän wird mit Ligakonkurrent MT Melsungen in Verbindung gebracht. Die Hessen wollen den Recken-Kapitän. Spätestens 2020, wenn sein Vertrag in Hannover ausläuft. Ein Wechsel scheint möglich. „Man ist natürlich in Gesprächen, es gibt aber nichts zu verkünden“, sagte Häfner nach dem Spiel in Minden. Gleich darauf wurde er von den Recken-Fans gelöchert. „Wenn Interesse an einem da ist, freut einen das natürlich“, sagte Häfner den Hannover-Anhängern zu den Annäherungsversuchen der Hessen. Und ja, einen Kontakt zu Melsungen wolle er nicht abstreiten, aber es gebe noch „nichts Konkretes“. Häfner hat bei den Recken einen Vertrag bis 2020, „daran gibt es nichts zu rütteln“, sagte er schon vor zwei Wochen. Ein vorzeitiger Abgang im Sommer 2019, für den Melsungen Häfner freikaufen müsste, ist unwahrscheinlich. Zumal es auch bis jetzt keine Anfrage bei den Recken gab. Das bestätigte Sven-Sören Christophersen.

